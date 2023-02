Welk automerk trekt vrouwen het meest aan?

Wij weten welk automerk een vrouwenmerk is. Lezen op eigen risico.

Tsja, straks scheur jij al jaren rond in een vrouwenmerk. Dat moet je toch niet willen. Of juist wel. Nou, het is aan jezelf om te bepalen of dat erg is of niet. Want S&P Global Mobility heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd om erachter te komen welke automerken het meeste aanslaan bij vrouwen. Het is een Amerikaans onderzoek, maar de resultaten zullen soortgelijk zijn wereldwijd. En de uitslag is best verrassend.

Vrouwen automerk

Tegenwoordig moet alles inclusief zijn. Mannen en vrouwen bestaan, maar ook tussenvormen. Plassen doe je tegenwoordig op een gender neutrale wc. Auto’s worden ook genderneutraal ontworpen, maar bepaalde modellen trekken meer vrouwen aan dan andere modellen. Gelukkig weten we nu welk merk de meeste vrouwen aanspreekt.

Toyota is het merk dat verreweg het meest populairst is onder vrouwen (in aantallen auto’s die verkocht zijn binnen het merk). Vrouwen nemen van de totale verkoop bij Toyota 43,3% voor hun rekening. Lekker scheuren in een dikke GR Supra spreekt dus ook bij de vrouwen tot de verbeelding. Of is het toch de degelijkheid en betrouwbaarheid? Vermoedelijk het laatste, helaas.

Populariteit

Andere merken waar vrouwen graag in rijden is Buick (echt Amerikaans), maar ook Infiniti, Kia, Lexus, Mazda, Mini en Mitsubishi. Omdat het een Amerikaans onderzoek is staat bijvoorbeeld Fiat er niet tussen. De Fiat 500 is natuurlijk een echte vrouwenauto. Dat zeg ik, nadat ik jarenlang in een Abarth 500 reed. Ach ja, who cares!

Vrouwen kopen net zoals mannen auto’s. Dus het is belangrijk voor automerken om vrouwen aan zich te binden. Tevens hebben vrouwen invloed op mannen (duh) en ook bij de aankoop van een familieauto speelt de vrouw dus een rol. Tel hierbij op dat vrouwen veel loyaler aan een merk zijn dan mannen en je begrijpt dat automerken goed hun best doen om vrouwen te binden.

Merken zoals Ford en Tesla scoren bij het vrouwelijk geslacht veel minder goed. Zeker bij Tesla is dit opmerkelijk te noemen. Het is een milieubewust en modern bedrijf. Toch weten ze vrouwen veel minder te overtuigen. Misschien speelt Elon Musk hier een belangrijke rol in met zijn sterke mening over alles en nog wat. Hij is toch wel het uithangbordje van het merk en dat kan vrouwelijke kopers (mede) afschikken.