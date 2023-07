Laat het breed hangen met deze C 63 AMG Black Series

De nieuwe CLE is in aantocht, maar die gaat nooit zo bruut worden als de C 63 AMG Black Series.

Helaas: de C-klasse Coupe is niet meer onder ons. Er komt weliswaar een vervanger in de vorm van de CLE (die morgen onthuld wordt), maar die krijgt hoogstwaarschijnlijk geen V8 meer. Laat staan een atmosferische V8. De C 63 AMG van de W205-generatie zal daarom voor altijd een hoogtepunt blijven.

Alsof de gewone C 63 AMG nog niet bruut genoeg was, was er ook nog de Black Series. Deze is voorzien van een schandalig dikke widebody die je normaal alleen bij tuners ziet. Daarmee neemt de C 63 AMG heel duidelijk afstand van de huis-tuin-en-keuken C-klasses.

Uiteraard is de Black Series meer dan een C 63 AMG met een bodykit. De V8 is ook opgewaardeerd, met de zuigers, drijfstangen en krukas van de SLS AMG. Het resultaat is dat de 6,2 liter V8 517 pk produceert, in plaats van de standaard 457 pk. Het onderstel is ook aangepakt, met een schroefset van KW.

Bij de C 63 AMG Black Series was standaard de achterbank verwijderd, maar dit exemplaar heeft wel twee stoelen achterin af fabriek. De kinderen kunnen dus gewoon mee in deze Black Series. En wat de gewichtsbesparing betreft: lichtgewicht auto is de C 63 AMG toch niet. Je moet het vooral zien als een brute musclecar uit Duitsland.

Ingetogen is niet het juist woord, maar dit exemplaar is wel relatief bescheiden uitgevoerd. Deze auto heeft namelijk niet het Aerodynamics Package met de enorme spoiler en de canards op de voorbumper. Daarmee oogt deze Black Series lekker clean, zeker in de kleur Diamond White Metallic.

Van de C 63 AMG Black Series zijn uiteindelijk 800 exemplaren gebouwd. Dat zijn er 250 meer dan aanvankelijk het plan was, maar daarmee is het alsnog een hele zeldzame verschijning.

De auto staat niet in Nederland, maar wel heel dichtbij. Deze Black Series staat namelijk in het Saint-Tropez van België, oftewel Knokke-Heist. Er staat nog een bescheiden 35.580 km op de teller.

De auto wordt online geveild via Collecting Cars. Het hoogste bod staat op het moment van schrijven op 82.000 euro. Als je een bod uit wil brengen moet je er snel bij zijn, want de veiling loopt vanavond om 19.24 af.

