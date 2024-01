Te koop: autotransporter vol speelgoed

Een collectie Porsche 911 GT3 inclusief autotransport. Een mooi alles-in-een pakket!

Natuurlijk heb je afgelopen nacht een dikke prijs gewonnen met de loterij. Vandaag tijd om met een bakkie pleur te gaan shoppen voor een nieuwe auto. Lekker hoor. We helpen je een handje met het uitlichten van deze wel heel bijzondere occasion, te koop aangeboden via Pistonheads.

In de categorie alles-in-een is dit een regelrecht toppertje. Het enige wat je moet doen is tekenen, de centen overmaken en de Porsche autotransport naar huis te rijden. De auto’s die je hebt gekocht staan er ook al op. Ideaal! Je kijkt naar een collectie Porsches die inclusief de Man-vrachtwagen te koop worden aangeboden.

Ik denk dat je weinig te klagen hebt over de inhoud van deze verkoop. Laten we het rijtje eens afgaan. De volgende voertuigen maken onderdeel uit van de advertentie:

Porsche 991.1 GT3 RS

Porsche 991.1 GT3 R

Porsche 991.2 GT3 Cup Car

Porsche 991.2 GT3 Touring

Porsche 911 R

Porsche 991.2 GT3

Zesmaal Porsche 911 generatie 991 dus. Vergeet ook niet de Man TGX. De 991 is de mooiste generatie Porsche 911 (there, I said it), dat je er meteen zes te pakken hebt met deze aankoop is natuurlijk top. Het doet me een beetje denken aan vroeger, toen je als kind met een vrachtauto vol geladen auto’s aan het spelen was op je verkeersmat. Dat is dit, maar dan in het echt.

Het zijn vooral veel gevleugelde modellen. Dat er ook een 911 R en een 991.2 Touring tussenzit is goed voor de afwisseling. Elke dag naar een taartschep kijken gaat ook vervelen. Dat denk ik dan, ik heb ook geen idee.

Porsche autotransport te koop

Het goede nieuws is dat de collectie te koop wordt aangeboden in Engeland. Dat is een relatief kort ritje naar Nederland. Het slechte nieuws? De verkopende partij wil geen prijs communiceren. Flauw hoor. Het is veilig om te stellen dat je dit voor minder dan een miljoen euro niet voor elkaar krijgt.