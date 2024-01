Krachtigere Toyota GR Yaris met automaat staat te trappelen

We beginnen het nieuwe jaar goed met de Toyota GR Yaris automaat.

Automaat, automaat? Dat is toch voor bejaarden? Jaja, ga jij lekker de puristische held uithangen door te roeren. Want een groot deel van de wereld kijkt wél uit naar de komst van de Toyota GR Yaris met automaat en dat is niet zomaar.

DAT

DAT heeft een hele speciale reden. Toyota propt niet zomaar een automaatje in de GR Yaris om het rallykanon voor de straat nieuw leven in te blazen. In 2023 werd al bekend dat er een vrij speciale bak in de hot hatch gelepeld gaat worden.

Het gaat hier om de nieuwe Direct Automatic Transmission van Toyota. Kortweg DAT. Dit is een traditionele automaat met koppelomvormer, maar gericht op sportief rijden. Volgens Toyota kan de automaat razendsnel van versnelling wisselen met de flippers aan het stuur en is de bak intelligent door remacties van te voren al aan te zien komen.

Dat de Toyota GR Yaris met automaat onderweg is wisten we al. Wat we nog niet wisten is dat de onthulling al heel dichtbij is! Volgens het Japanse Magazine X is de presentatie nog deze maand tijdens de Tokyo Auto Salon. Dat is goed nieuws!

Naast een automaat met acht verzetten, krijgt de GR Yaris ook meer vermogen. Nu moet de hot hatch het doen met 261 pk. Vermoedelijk gaat deze variant richting de 300. Dat betekent een nog sneller bommetje op het circuit.

Automaat is niet gek

Een automaat met koppelomvormer hoeft echt het einde van de wereld niet te betekenen. Ik kan me nog herinneren dat men kommer en kwel schreeuwde over de keuze van BMW M door zo’n automaat in de nu huidige M3/M4 te lepelen, ten koste van de DCT. Ik kan je verzekeren: ik ben gek op de DCT in mijn F87 M2C, maar de automaat in de M3/M4 en de huidige M2 is gewoon uitmuntend. Razendsnel, snappy en comfortabel op lage snelheden (lees: kruipen).

Ja, ik ben wel benieuwd naar de Toyota GR Yaris. In de praktijk zal dit bommetje ongetwijfeld een veel te duur speeltje worden voor de Nederlandse markt. Als ‘ie überhaupt naar Nederland komt. Meer vermogen is meer BPM. En dat betekent ook weer een daarbij passend prijskaartje.

Laten we positief afsluiten. Met de Toyota GR Yaris automaat bereikt het merk een nieuwe doelgroep. Niet iedereen in de wereld kan roeren, waardoor het topmodel van de Yaris bereikbaarder wordt voor een grotere markt. Hoe meer Yaris GR’en op de weg, hoe beter. Er zijn al genoeg saaie hokken in het verkeer! (via autoevolution)