Wauw, er is eindelijk nieuws over Seat te melden

Even afstoffen. Er is nieuws van Seat!

Het is toch even extra goed kijken als je de naam Seat ziet in de postvak in van Autoblog. Seat, zie ik dat nou goed? Sinds het Spaanse zustermerk Cupra bestaat is het akelig stil, maar er is nu eindelijk nieuws. Hoe treurig gesteld is met het merk zie je wel aan ons archief, in 2025 hebben we nog maar nauwelijks geschreven over het merk.

Seat viert zijn 75ste verjaardag (hoera) met een opfrisbeurt voor zijn twee populairste modellen. De Ibiza en Arona krijgen een vers likje verf, wat nieuwe snufjes en een iets fraaier interieur.

Nieuwe neus, bekende motoren

Zowel de Ibiza als de Arona krijgen een nieuw front met een opvallender grille en smallere LED-koplampen. Aan de achterkant zijn de bumpers vernieuwd en is de benaming van het model voortaan weergeven in een donkere aluminium stijl. De FR-versies krijgen daarnaast een logo op de B-stijl.

Ook het kleurenpalet is flink opgefrist. Seat introduceert drie nieuwe tinten met hippe namen als Liminal, Oniric en Hypnotic. Verder zijn er nieuwe lichtmetalen velgen (15 tot 18 inch).

Onder de motorkap blijft het vertrouwd en ouderwets: benzineblokken van 80 tot 150 pk, met keuze uit handbakken of DSG’s. Mild hybride, hybride of elektrisch? Nee. Die komen pas in 2027, als Seat eindelijk de mild-hybride versies klaar heeft. Tot die tijd blijft het bij de bekende TSI’s en één basismotor zonder turbo. De sportiefste variant is de 1.5 TSI met 150 pk en DSG-automaat. Wie meer pit wil gaat maar naar Cupra.

Het interieur kreeg de meeste aandacht. Zachtere plastics, een zwart dakhemeltje, een nieuw stuur met geperforeerd leer en sportstoelen (in de FR-uitvoering). Ook het infotainment is verbeterd, met een nieuw audiosysteem, zes speakers, een subwoofer en een 300W-versterker. Draadloos laden van je smartphone kan nu met 15W.

De vernieuwde Seat Ibiza en Arona rollen in januari 2026 van de band in Martorell. Klein nieuws, maar toch nieuws. Seat is nog niet dood. Vamos.