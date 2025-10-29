De leukste compacte roadster is terug van weggeweest

De vraag is of lange Nederlanders lekker comfortabel in deze roadster zitten. Denk het niet. Toch wil je deze Daihatsu K-Open.

Een maandje. Zolang was de Daihatsu Copen dood. Met wat bombarie werd het einde van dit model aangekondigd. Maar wat blijkt nu? Tijdens de Japan Mobility Show is gewoon een nieuw concept gepresenteerd. Een soort terug van weggeweest, maar eigenlijk was de Copen nooit helemaal verdwenen natuurlijk.

De K-open: klein, licht en achterwielaandrijving

Daihatsu presenteerde in Tokio niet één, maar twee varianten van de iconische roadster: de K-open en de K-open Running Prototype. En vooral die laatste wekt de indruk dat de Japanse fabrikant nog lang niet klaar is met plezierige kleine cabrio’s. Beide modellen volgen trouw het kei-carformat: 3,39 meter lang, 1,47 meter breed en slechts iets meer dan 1,2 meter hoog. Compact, licht en gebouwd met één doel: rijplezier binnen het aantrekkelijke Japanse belastingstelsel.

Daihatsu blijft bij het front-engine rear-wheel-drive-recept. Dat maakt het een unicum in deze klasse. De meeste kei-cars in Japan hebben de motor voorin met voorwielaandrijving. Dat het dak ook nog open kan maakt het alleen maar gaver.

Eerbetoon aan het origineel

Qua styling grijpt de K-open terug op de eerste generatie Copen uit 2002. De ronde koplampen keren terug, en de compacte proporties maken hem direct herkenbaar. Het dak? Daarover zwijgt Daihatsu nog, maar de afwezigheid van beelden met dak suggereert dat we opnieuw een inklapbare hardtop mogen verwachten. De vormgeving oogt wat gespierder dan voorheen, met bredere heupen en een iets langere neus. Dit is vermoedelijk gedaan om ruimte te bieden aan die nieuwe RWD-layout.

Binnenin is het lekker minimalistisch. Geen centrale tablet, geen digitale overdaad: een klassiek analoog dashboard met een vijfversnellingsbak, een ouderwetse handrem en stoffen deurtrekkoorden.

Interessant detail: niemand minder dan Akio Toyoda, voorzitter van Toyota, gaat zich bemoeien met de ontwikkeling. Toyoda staat bekend als een echte autoliefhebber en dat is alleen maar goed nieuws voor Daihatsu. Het merk is overigens al jaren niet meer actief in Europa.

Over de motor houdt Daihatsu de lippen stijf op elkaar. De huidige Copen gebruikt een 0,66-liter driecilinder turbomotor met 63 pk, maar er wordt gefluisterd over een grotere 1.3-liter krachtbron.

Met de K-open blijft de Daihatsu Copen in leven. Hier in Nederland zo’n auto copen is niet eenvoudig, dan ben je op de grijze markt aangewezen. De keicar is echt bedacht en ontwikkeld voor de thuismarkt in Japan. En met de naam k-open kan de ‘kopen’ grap gewoon nog eens 10 jaar gemaakt worden. Top.