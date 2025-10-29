Vraagtekens over MRB EV’s in 2026 blijft nog even

Er is een verwachting, maar het echte antwoord wat je aan MRB voor EV’s gaat betalen in 2026 duurt nog even.
Weten waar je aan toe bent. Dat zou lekker zijn! Iedereen met een beetje ervaring met onze overheid weet dat je op een duidelijk beleid niet hoeft te rekenen, zeker als je een elektrische auto hebt of overweegt willen de spelregels soms veranderen.
Voor de wegenbelasting in 2026 is de verwachting dat er een korting van 30 procent komt voor elektrische auto’s. Maar dat is nog niet honderd procent zeker. Die beslissing gaat waarschijnlijk niet op de korte termijn genomen worden, daarover bericht Nu.nl.
In het Belastingplan is de korting verhoogd naar 30 procent in plaats van 25 procent. Of die extra 5 procent ook daadwerkelijk doorgaat, hangt echter af van de politieke molen. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer moeten er nog hun goedkeuring aan geven. De Belastingdienst verwacht dat er pas in december duidelijkheid komt. DECEMBER. De laatste maand van het jaar dat ze er een klap op kunnen geven voor 2026.
Met andere woorden: elektrische rijders moeten nog even afwachten hoeveel ze straks precies aan MRB kwijt zijn. Nu zal je aanschaf van een EV vast niet afhangen van deze casus, maar het zou toch fijn zijn als je weet waar je aan toe bent. 2026 duurt niet lang meer. Regeren is vooruit zien en al die yada yada.
Pas wanneer beide Kamers akkoord zijn, kan de Belastingdienst de nieuwe tarieven definitief publiceren. Volgens de dienst kunnen automobilisten vanaf 1 januari 2026 zelf online berekenen wat ze gaan betalen.
Afwachten op een overheid moet je nooit doen. Je kunt in elk geval voorsorteren op wat gaat gebeuren. Met het huidige systeem: hoe zwaarder de EV, hoe hoger de MRB. Dat is zeker iets om in overweging te nemen bij het kopen van een elektrische auto.
Reacties
reactief zegt
Dit is toch totaal van der zotte. Een perfect voorbeeld van hoe het echt misgaat in de politiek.
Vooruit kijken, vooruit plannen en koers trekken in plaats van populistisch bezig te zijn met de waan van de dag.
Hopelijk komt er een regering die dit weer een beetje terugbrengt. Of dat dan links of rechts is maakt me niet eens zoveel uit ondanks mijn eigen politieke voorkeur. Het verlangen naar een volwassen dragend kabinet is groter.
gregorius zegt
Een VW Golf 4-cylinder Benzine kost dus 192 euro per kwartaal.
Een VW ID3 met 86 KWh batterij is 2400 kg. Voor dat ding betaal je nu dus 119 euro per kwartaal. Als je van 75% korting naar 30% korting gaat, ga je dus naar 330 per kwartaal.
En daar heb je het. De wegenbelasting voor je o zo goede groene auto is nu 50% duurder dan de benzine versie die hij zou vervangen.
En dan vraagt de overheid zich af waarom mensen geen 2e hands (ex-lease) EV willen. Nou, dat ding komt niet zo ver, vergeleken met wat je nu kan krijgen. Je laadt ook nog eens 3-6x zo langzaam. EN je bent dus zo 50% meer wegenbelasting kwijt; wat je zo 400 euro extra per jaar kan kosten.
Wat een grapjurken zitten daar in DH.
vodgen zegt
Een VW ID3 met 86kWh accu bestaat niet. De grootste accu bij de ID3 is 78 kWh.
Deze auto met 204 pk weegt 1715 kg en de versie met 326 pk weegt 1925 kg.
Dus even opnieuw berekenen ;-)
vodgen zegt
Foutje de accu is 79 kWh en de 204 pk versie weegt 1857kg
coupedriver zegt
Timmermans zou er graag 500Eur per dag van maken voor die benzine golf…