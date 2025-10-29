Vraagtekens over MRB EV’s in 2026 blijft nog even

Er is een verwachting, maar het echte antwoord wat je aan MRB voor EV’s gaat betalen in 2026 duurt nog even.

Weten waar je aan toe bent. Dat zou lekker zijn! Iedereen met een beetje ervaring met onze overheid weet dat je op een duidelijk beleid niet hoeft te rekenen, zeker als je een elektrische auto hebt of overweegt willen de spelregels soms veranderen.

Voor de wegenbelasting in 2026 is de verwachting dat er een korting van 30 procent komt voor elektrische auto’s. Maar dat is nog niet honderd procent zeker. Die beslissing gaat waarschijnlijk niet op de korte termijn genomen worden, daarover bericht Nu.nl.

In het Belastingplan is de korting verhoogd naar 30 procent in plaats van 25 procent. Of die extra 5 procent ook daadwerkelijk doorgaat, hangt echter af van de politieke molen. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer moeten er nog hun goedkeuring aan geven. De Belastingdienst verwacht dat er pas in december duidelijkheid komt. DECEMBER. De laatste maand van het jaar dat ze er een klap op kunnen geven voor 2026.

Met andere woorden: elektrische rijders moeten nog even afwachten hoeveel ze straks precies aan MRB kwijt zijn. Nu zal je aanschaf van een EV vast niet afhangen van deze casus, maar het zou toch fijn zijn als je weet waar je aan toe bent. 2026 duurt niet lang meer. Regeren is vooruit zien en al die yada yada.

Pas wanneer beide Kamers akkoord zijn, kan de Belastingdienst de nieuwe tarieven definitief publiceren. Volgens de dienst kunnen automobilisten vanaf 1 januari 2026 zelf online berekenen wat ze gaan betalen.

Afwachten op een overheid moet je nooit doen. Je kunt in elk geval voorsorteren op wat gaat gebeuren. Met het huidige systeem: hoe zwaarder de EV, hoe hoger de MRB. Dat is zeker iets om in overweging te nemen bij het kopen van een elektrische auto.