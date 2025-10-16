Cupra noteert (nu al) een indrukwekkende mijlpaal

Was dat nou verstandig, Cupra afsplitsen van SEAT? Kennelijk wel, want Cupra bereikt een ietwat verrassende mijlpaal.

Ondanks het zijn van een succesvol merk heeft SEAT het niet altijd makkelijk gehad. Het merk heeft eerst heel lang moeten profiteren van een samenwerking met Fiat. Daarna zijn er een paar modellen ‘zelfstandig’ gekomen (zoals de allereerste Ibiza), maar al snel ging Volkswagen zich ermee bemoeien. En eigenlijk begon die samenwerking al ietwat vreemd: SEAT was namelijk tweede keus. Piëch aasde namelijk op Alfa, maar Fiat wilde niet verkopen. Dus moest SEAT het ‘Alfa Romeo van Volkswagen’ worden. De ietwat sportieve invalshoek op dezelfde platforms als een Volkswagen, Audi of Skoda. En als je een basismodel kocht, kun je je inderdaad afvragen of een Skoda niet verstandiger was.

Cupra

Gelukkig snapte Volkswagen wel dat een sportief merk ook sportieve auto’s moet bouwen. Na een prima doch ietwat mildhete Ibiza GTI werd besloten om sportieve SEAT’s echt een ruig randje te geven middels een nieuw label genaamd Cupra, wat ook gelijk de motorsportdivisie werd. En ook al is SEAT een vrij lastige Spaanse afkorting, Cupra stond gewoon voor Cup Racing. De eerste SEAT Ibiza Cupra was dan ook een straatversie van de Ibiza Cup-raceauto. Een Leon Cupra volgde en dit tweetal heeft er jarenlang voor gezorgd dat je een nét iets leuker alternatief voor een Golf of Polo GTI kon kopen. In de basis lijkt het erg op broertjes als de S3, GTI en Octavia RS, maar de Cupra’s waren het beste afgesteld voor de sportieve rijder.

Eigen merk

De eerste drie Leons en vrijwel alle Ibiza’s behalve de eerste en laatste ontvingen dus een pittige Cupra-versie. Terwijl SEAT lekker meebewoog met wat de markt wilde, moesten de Cupra-modellen voor sportiviteit zorgen. Eigenlijk perfect, toch? Een SEAT is gewoon een goedkoper VAG-product met een klein stukje DNA van de bewezen leuke Cupra-modellen. Zo zou er een SEAT-derivaat van de ID.3 komen, bijvoorbeeld. Totdat ineens het besluit kwam om Cupra zelfstandig te maken. Een stap die eigenlijk nog steeds niet echt logisch klinkt.

De allergrootste uitdaging van een nieuw merk is: hoe ga je dit verkopen? Want autofanaten prikken natuurlijk door elk stukje marketing heen, maar een fors deel van de kopers is bang voor het onbekende en kent Cupra als performance-label wellicht niet eens. En trek je hun écht binnen met zo’n ietwat cartoonesk logo? Dat moest blijken, helemaal omdat Cupra begon met gewoon de sportieve Leons onder eigen merk uitbrengen, waarna de Ateca (waar nooit een SEAT Cupra-versie van is geweest) volgde. De eerste zelfstandige Cupra was de Formentor, een crossover-achtige hatchback die onderhuids grotendeels een Golf/Leon was. Met wel als leuk snoepje de VZ5 met de 2.5 liter ‘EA855’ vijfcilinder uit de Audi RS 3. Een motor die Audi VW door de neus boorde omdat ze concurrentie tussen de Golf en RS 3 vreesden, maar Cupra mocht ‘m hebben.

Cupra of SEAT

Tot zo ver niks bijzonders, al kun je je bijvoorbeeld afvragen waarom Cupra al deze auto’s niet gewoon als opgepepte SEAT kon uitbrengen. Ander logo of niet, financieel zijn de twee merken zo goed als hetzelfde. Waar het gek wordt is dat Cupra nu ook gaten opvult die wat ons betreft prima door SEAT hadden gevuld konden worden. Die SEAT ID.3? Dat werd de Cupra Born, die ondanks zijn flitsende uiterlijk vrijwel niks extra’s bood ten opzichte van zijn VW-broer. Ook biedt Cupra auto’s als de Leon en Formentor aan (hier zelfs alleen maar) met de eHybrid-specs uit de Golf, die je voorheen of nu nog gewoon in de SEAT-versie kan krijgen. Ondertussen heeft SEAT sinds de Tarraco uit 2018 niks nieuws meer op de markt gebracht en is al meermaals gehint op een ‘functie elders’ voor SEAT na 2030. En dan moet Cupra alle gaten opvullen, terwijl een submerk stichten levensgevaarlijk kan zijn (hallo DS). Kortom: het is geen onrealistisch scenario dat je het gevestigde SEAT laat doodbloeden en Cupra vervolgens niet kan volgen en ook opgeheven wordt. En dan zit je dubbel met de gebakken peren.

Mijlpaal

Zijn we dan te cynisch? Wellicht, en dat wordt vandaag bewezen. Cupra heeft namelijk hun miljoenste auto gebouwd sinds hun stichting in 2018. Wetende dat het merk eerst wel degelijk mondjesmaat verkocht, is een gemiddelde over die periode van net geen 150.000 auto’s per jaar lang niet gek. De gebouwde auto in kwestie maakt het cirkeltje rond: het is een Formentor eHybrid, de versie met 272 pk. De Formentor was hun eerste auto en Cupra profileert zichzelf als ‘klaar voor de toekomst’ met vele geëlektrificeerde modellen, dus marketingtechnisch had het niet beter gekund. Overigens wordt de Formentor die de teller op een miljoen zette verloot onder de medewerkers van het merk als dank voor de inzet die leidde tot deze snelle groei.

Oftewel: we hoeven ons zo te zien geen zorgen te maken over Cupra. Het vooruitzicht is namelijk positief: tegelijkertijd met de Volkswagen ID. Polo komt de Cupra Raval uit als zustermodel, een goedkope EV. Sterker nog: de SEAT/Cupra-fabriek in Martorell is helemaal klaar voor het massaal bouwen van elektrische auto’s en zal dus ook die elektrische Polo voor zijn rekening nemen. Een marketingtechnisch vreemd merk zo snel succesvol krijgen: we vinden het toch best indrukwekkend.