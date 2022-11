We hebben hem gevonden hoor, de allerdikste BMW!

Dikke BMW, Dikke BMW! Die mevrouw kon het nog zo hard gillen, maar dit hier is toch echt de allerdikste!

Die arme Drentse mevrouw toch. Terwijl ze heel stoer probeerde om toenmalig staatssecretaris Klaas Dijkhof tegen te houden toen hij in zijn DIKKE BMW wilde wegrijden, werd ze onbedoeld een hit op internet. Als een speenvarken gilde ze toen die 5-serie haar omver reed.

En dat terwijl ze nog door een veel dikkere BMW aan de kant gezet had kunnen worden. Sterker, het had zelfs met de allerdikste gekund. Maar dan had Klaas Dijkhof deze toen wel in zijn bezit moeten hebben…

Allerdikste BMW, Allerdikste BMW!!!

Want wat we nou toch voor je hebben mag met recht de allerdikste BMW worden genoemd. Het is een e32 730i die is aangepakt door niemand minder dan Koenig. Da’s dé tuner uit de jaren 80 die zich met liefde vergreep aan alles wat van zichzelf al dik was. En dat maakte hij dan nog dikker.

Legendarisch is de Koenig Testarossa, die door Willy Koenig werd veranderd in een beest dat zijn weerga niet kende. Maar ook Mercedessen liet hij niet ongemoeid, zoals deze 500 SEC. Maar ze vergrepen zich daar dus net zo makkelijk aan een BMW en zelfs aan de meest stijlvolle die je kon vinden, de E32.

Hij is niet alleen dik, maar ook zeldzaam

Van deze BMW 7-serie zijn er in totaal maar 25 door Koenig aangepakt. Daarvan zijn er voor zover bekend nog 5 over. En een daarvan staat te koop in België. Waar hij bovendien in 1987 ook nog eens nieuw werd geleverd!

Hij heeft net iets meer dan 100.000 kilometer gereden in al die jaren en is volgens de aanbiedende partij nog in zeer goede staat. En hij heeft een handbak! In een 7-serie! Vet! De prijs is niet bekend, want hij wordt geveild. Maar de veilingmeester verwacht een uiteindelijke prijs van tussen de € 67.500 en € 75.000.

Duur, zeker. Maar daarvoor krijg je wel de ALLERDIKSTE BMW die er te koop is!!

Met dank aan Bas voor de tip!