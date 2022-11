Tesla Cybertruck is er klaar voor. In 2023

De Cybertruck komt er nu echt aan en Tesla zegt dat de productie start in 2023. Nu voor echt!

We kennen allemaal de beelden waar Elon Musk een steen door de ruit gooit van de Cybertruck. Dat was nogal een afgang, want de ramen zouden dit moeten weerstaan. Helaas was dit niet het geval. Een blamage voor het bedrijf, maar het leverde wel lekker veel publiciteit op in 2019. Dat is alweer een tijdje geleden, de opvallende auto zou veel eerder in productie genomen moeten worden. Maar, op dit moment is dat nog niet het geval.

Tesla’s Cybertruck in productie in 2023

De pick-uptruck, met het sciencefiction-achtig ontwerp, liep een forse vertraging op. Tesla streeft nu om eind volgend jaar te starten met de massaproductie, dit weet Reuters te melden. Het bedrijf is nu bezig om alles gereed te maken voor de productie, met name is dit van toepassing voor de fabriek in Austin Texas. De productie, dat dus hopelijk start in 2023, zal klein van start gaan, zei Musk zelf een tijdje geleden. De maanden erna moet er echt gas gegeven worden en zal de massaproductie op gang komen. Dit moet ook wel, want er is veel vraag naar de truck.

Reserveringen

Je kon al je interesse bij Tesla aangeven. Dit via een reservering waar je 100 dollar voor moest betalen. Nou, dat hebben veel mensen gedaan. Niet minder dan anderhalf miljoen geïnteresseerden hebben een reservering geplaatst. Of zij straks daadwerkelijk de Tesla Cybertruck in 2023 écht bestellen (en betalen), dat is de vraag. Feit is wel dat er veel interesse is voor de auto die in eerste instantie 40.000,- dollar zou kosten. In Europa is dat altijd wat meer geld, maar het is toch een mooie prijs. Echter, door de inflatie en de oplopende productiekosten zal de auto vermoedelijk meer gaan kosten voor de consument.

Enfin, productie start dus eind 2023. Dat is een vertraging van twee jaar. Hopelijk blijft het hierbij en gooit bijvoorbeeld het tekort aan chips niet (weer) roet in het eten. Een dergelijke truck zal het autolandschap zeker verbeteren, want het is en blijft een vet ding.