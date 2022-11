Max Verstappen voorspelt chaos en ellende volgend jaar

Chaos en ellende… Heeft Max Verstappen dat echt zo gezegd?

Om maar meteen te antwoorden; neen. Max Verstappen heeft niet letterlijk gezegd dat hij volgend jaar chaos en ellende verwacht in de Formule 1. Maar het klinkt wel leuker én het komt op hetzelfde neer. Hij verwacht namelijk dat er volgend jaar flink gecrasht gaat worden. En dat is allemaal de schuld van de FIA.

Die heeft namelijk de regel bedacht dat de banden volgend jaar niet meer dan 50 graden Celsius mogen zijn als ze de auto opgaan. En het jaar daarop worden de bandenwarmers helemaal verboden en dat is een recept voor ongelukken, denkt de tweevoudig wereldkampioen.

Bandenwarmers worden verboden

De bandenwarmers moeten het veld ruimen in het kader van kostenbesparingen. Onzin volgens Max, hij zegt dat de teams die dingen al hebben en dus geen geld hoeven uit te geven aan nieuwe. En die paar centen die het scheelt aan elektriciteit zijn volgens hem verwaarloosbaar.

De crashes die geheid gaan volgen vanwege de koude banden zijn dat niet. En gecrasht gaat er worden, aldus Verstappen. Hij testte afgelopen weekend met zo’n ‘lauwe band’ en spinde al bijna in de pitsstraat.

En ook Lando Norris is geen voorstander. Hij zei ook dat de condities tijdens de eerste test met de nieuwe, koelere banden optimaal waren en dat er alsnog geglibberd en geblokkeerd werd dat het een lieve lust had. Kun je nagaan als ze een koude baan opgaan, zegt hij.

Chaos en ellende in de Formule 1

Resumerend kunnen we stellen dat helemaal niemand op koelere banden zit te wachten en dat het zal resulteren in veel chaos en ellende. Een logische gedachte van de mannen die het kunnen weten.

Aan de andere kant, niemand was ook enthousiast toen de halo werd geïntroduceerd. het was een lelijk ding en het ontnam de coureurs het zicht. Maar na een paar flinke klappers hoor je er nu niemand meer over klagen.

Benieuwd of dat ook zo gaat met de nieuwe bandenregels… We gaan het zien!