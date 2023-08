We krijgen bijzonder weer tijdens de GP Nederland vandaag!

Het weer van de GP Nederland komt ons heel erg bekend voor. Nico Hülkenberg heeft dit weer ook al eens meegemaakt.

De GP van Nederland is spannender dan ooit! En ja, we weten het, Max Verstappen reed een bijzonder strakke ronde die goed genoeg was voor pole. Alhoewel, als je de ronde nog een keertje bekijkt zie je dat er minder grip in de Tarzan lag dan dat hij leek te verwachten.

Wat dat betreft is de regen de grote gelijkmaker in de Formule 1. Dan komt het meer aan op de kwaliteiten van de coureurs en niet zozeer op hoe snel de auto is. Dat is van theoretische waarde.

Weer GP Nederland

Maar hoe zit het dan met het weer op Zandvoort? Nou, we krijgen een regenrace! De voorspelling is namelijk dat het zo gaat regenen. Rond 13:00 zal het harder gaan plenzen en die buien blijven geregeld terugkeren, ook bij de start. Pas rond een uurtje of 15:00 zal de regen iets afnemen en een halfuurtje tot een uurtje later zal het droog worden.

Dit hadden we in 2006 ook al

Zandvoort is een bijzonder circuit en je kon het ook gisteren zien: niets droogt sneller op dan het asfalt in Zandvoort. Het weerbericht doet ons terugdenken aan de A1GP van 2006. De A1GP was een competitie met gelijkwaardige auto’s waarbij de teams hun land vertegenwoordigden. In 2006 was Jan Lammers de teambaas en Jeroen Bleekemolen de coureur als plotselinge vervanger voor Jos Verstappen.

Tijdens een zwaar verregende race wist hij de leiding te pakken. De fans waren uitzinnig, want een Nederlander die een Formule-race leidt op Zandvoort is altijd reden voor een feestje. De baan droogde aan het einde behoorlijk snel op, waardoor Bleekemolen zijn positie niet kon vasthouden.

Nico Hülkenberg

Hij bleef namelijk buiten op regenbanden terwijl de anderen overgingen op slicks. Uiteindelijk werd hij vierde. De winnaar van die race: ene Nico Hülkenberg uit Emmerich!

Dus houdt die man in de gaten! Als Hülkenberg overgaat naar slicks, weet je dat dat het moment is!

UPDATE: vanwege het weer heeft de wedstrijdleiding besloten dat de coureurs achter de safetycar starten en verplicht op de fullwet-regenbanden moeten starten.