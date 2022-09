Miljoenen mensen zien de GP van Zandvoort NIET via Viaplay

Miljoenen Nederlanders hebben naar de GP van Zandvoort gekeken gisteren. En dat deden ze massaal NIET via Viaplay.

het is de dag na de race, dat is de dag dat de cijfertjes binnendruppelen. Zo ook vandaag. We hebben natuurlijk zelf al 6 dingen die ons opvielen geplaatst, maar er is natuurlijk meer. Zo is nu ook duidelijk dat de GP van Zandvoort enorm populair was bij de Nederlandse televisiekijker.

De Stichting Kijk Onderzoek houdt de kijkcijfers bij en concludeerde dat maar liefst 2,1 miljoen mensen naar de GP van Zandvoort hebben gekeken, het best bekeken programma van de hele dag! Oh ja, die 2,1 miljoen mensen keken niet op Viaplay, maar via de NOS. Mocht je het gemist hebben, onze nationale nieuws- en sportzender zond de race ook live uit, vandaar.

Viaplay wellicht wat minder populair?

Veel mensen besloten daarom de race via het open kanaal Nederland 1 te kijken. Of via NPO1, hoe ze die zender ook noemen tegenwoordig. Daarbij zaten ook mensen die normaal wel op Viaplay naar de race kijken. Onze vrienden en collega’s @720s (Loek, voor intimi) en @willeme bijvoorbeeld.

Zij besloten Viaplay links te laten liggen en in te ruilen voor de nos, maar kregen er al snel spijt van, meldden zij in onze immer levendige groepsapp-der-autoblogredacteuren. Het commentaar bij de NPO was namelijk nog slechter dan bij Viaplay, aldus de twee kenners. Wat ergens ook wel weer indrukwekkend is, want dan moet het wel ULTRA-slecht geweest zijn. Doch dit geheel terzijde.

Viaplay reageert niet op vragen

Hoeveel mensen de GP van Zandvoort dan wel via Viaplay hebben gekeken, zullen we nooit weten. De sportzender reageerde namelijk niet op vragen van onder meer Nu.nl daarover. Maar laten wij dan maar een voorzichtige conclusie trekken.

Als er meer mensen naar Viaplay hadden gekeken dan naar de NOS, had de betaalzender vooraan in de rij gestaan om dat over de daken te schreeuwen. 1 en 1 maakt 2, Viaplay is dus niet populairder dan de NOS.

(Start tune Shownieuws) Benieuwd of ze wel meer kijkers hadden dan de 1,1 miljoen voor Linda de Mol. Die kwam gisteren voor het eerst weer op tv nadat alle vunzigheid van haar ex Vieze Jeroentje op straat was komen te liggen. En ze moest huilen, mooi toch? Wat een vakvrouw… ;-)