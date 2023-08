Specificaties MG Cyberster zijn helaas om van te smullen

Ja, dat klinkt tegenstrijdig. Maar de prestaties zijn eigenlijk te goed als we kijken naar de specificaties van de MG Cyberster.

In de jaren ’60 waren de Britse roadsters wereldwijd niet aan te slepen. Iedereen wilde zo’n kekke sportwagen hebben om van te genieten in het weekend. Ook al kwamen ze uit het land waar het erg veel regent, was dat Die Heimat voor roadsters. In de jaren ’90 begon Mazda een zelfde soort opleving met de MX-5, die geïnspireerd was op enkele Britse roadsters, waaronder de MG B en Lotus Elan.

Stiekem hopen we dat de MG Cyberster de volgende revival inluidt. Dat is een kleine open sportwagen. Ja, elektrisch. En nu zullen sommigen zeggen: maar dat heeft geen beleving! Dat is deels correct.

De meeste elektrische auto’s van dit moment zijn enorm grote, zware en dure crossovers en sedans met enorme accupakketen. Maar laten we eerlijke zijn, ook grote zware crossovers en sedans met benzinemotor betrekken je niet echt bij het rijden. EV’ zijn saai om te rijden omdat dat ook een beetje inherent is aan het autotype waarin de elektromotoren worden gelepeld.

Specificaties MG Cyberster

De auto is een tijdje geleden onthuld, maar we hebben nu meer specificaties van de MG Cyberster voor je. En die zijn extreem indrukwekkend en daardoor gek genoeg géén goed nieuws. Het gaat eigenlijk bij alles fout. Ten eerste de motoren. de MG Cyberster heeft niet één, maar twee motoren. Dan heb je vierwielaandrijving en dat is leuk op een crossover, maar zwaar overbodig op een fun-roadster.

Het vermogen is daardoor ook veel te hoog. De motoren leveren gezamenlijk namelijk 544 pk en 725 Nm. Daardoor kun je in 3,2 seconden naar de 100 km/u sprinten. Dat is uiteraard echt heel erg snel, maar ook echt heel erg niet nodig. Uiteraard heb je bij zulke vermogens een flinke accu nodig.

In dit geval heeft de MG Cyberster een 77 kWh-accupakket. Daarmee moet je zo’n 580 km op een volle lading kunnen halen. Let wel, dat is de CLTC die sterk lijkt op onze oude NEDC. De WLTP zal net boven de 400 km uitkomen, schatten wij zo in. Dus dat betekent realistisch dat j zo’n 300 km kunt halen.

Te veel

Sorry, maar hoe tof die auto ook uit de startblokken komt, het is simpelweg te veel voor een roadster die vooral simpel moet zijn. Gelukkig is er ook een tweede versie van de MG Cyberster op komst. Deze heeft godzijdank géén motor op de vooras en enkel en alleen premium achterwielaandrijving. Deze heeft dik 300 pk (meer dan voldoende) en een kleinere (dus lichtere) batterij. Dit lijkt ons de leukere variant. Het interieur is overigens echt keurig:

Dan de afmetingen van het Chinese Britse sportwagen. De MG Cyberster is 4,54 meter lang, 1,91 meter breed, 1,33 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,69 meter. Over de prijzen is nog niets bekend, maar dit lijkt een relatief betaalbare Britse roadster te zijn. In China moet de goedkoopste specificatie van de MG Cyberster o’n 35 mille kosten, maar ook al zal het hier in Nederland 50 mille worden, dan nog is het een leuke deal.