Land Rover Defender Maritime Edition is de perfecte special

Zoals de Land Rover Defender Maritime Edition willen we een speciaaltje hebben.

Elke dag besteden @jaapiyo en ondergetekende zo’n drie tot vijf uur per dag om te discussieren welke auto’s wel en niet tof zijn. Of zoals onze Enfant Terrible van de redactie zegt: knaak of premium.

Nu luistert dit heel erg nauw. In sommige gevallen kan een auto in de ene uitvoering knaak zijn, maar in de andere uitvoeringen helemaal premium. Zo heeft Jaap sinds vanochtend een crush voor de Mercedes-Benz SLK55 AMG, maar dan wel het model dat van 2012 tot 2015 is geleverd en niet het model ervoor. Of erna (die dan SLC43 AMG heet)

Land Rover Defender Maritime Blue Edition

Soms heb je dat ook binnen één modelgeneratie. Bij de Land Rover Defender is dat iets minder het geval, want die zijn eigenlijk allemaal wel tof. Het probleem alleen is dat er net iets te veel ‘life style uitvoeringen’ zijn met allerlei stoere accessoires en 22 inch wielen. Urban en zo. Aan de andere kant staat deze Defender Marine Blue Edition. Simpel gezegd is het de coolste auto van vandaag.

De Land Rover Defender Maritime Blue Edition gooit het niet op stoer, sportief of bling. Nee, de Maritime combineert namelijk een tikkeltje retro met doelmatigheid. De auto is speciaal samengesteld voor een groot Kitesurf evenement op Sylt dat nu plaatsvindt.

de kleur is ook daadwerkelijk Maritime Blue zoals klassieke Land Rovers dat in de jaren 50, 60 en 70 ook hadden. En ja, we zeggen bewust Land Rover en geen Defender, want die naam kreeg de Evergreen pas in 1991.

Perfecte configuratie

Het is helemaal de goede uitvoering. Dus de korte ’90’ met eenvoudige uitstraling, uiteraard geholpen door de witte steelies. De motor is een 3.0 zescilinder in lijn turbodiesel met 250 pk en 570 Nm. Deze motor doet zijn werk samen met een achttraps automaat en heeft uiteraard standaard vierwielaandrijving.

Van 0-100 km/u sprinten gaat in een relatief vlot-esque 8,0 tellen. Voor een Defender is het redelijk vlot, maar in absolute termen valt het mee natuurlijk. De topsnelheid is in tegenstelling tot vele Volvo’s niet begrensd, maar met 188 km/u loopt ‘ie niet echt heel erg veel harder. Maar ja, die 180 haal je vast ook wel op het strand.

Of de Maritime Edition naar Nederland komt weten we niet, maar als dat gaat gebeuren, dan wordt het een extreem dure auto De goedkoopste Defender 90 D250 kost in ons lang al 113 mille en met een paar opties zit je zo op 130-140 mille.