Wederom minder bezoekers voor Autosalon Brussel

De populariteit van autobeurzen loopt terug en dat was ook in Brussel te merken.

Fans van autoshows kunnen nog redelijk dicht bij huis genieten van gloednieuwe auto’s en supercars. Zo kan men jaarlijks terecht bij de Autosalon van Brussel. Deze beurs wisselt jaarlijks qua opzet. Dit jaar was de beurs groot, volgend jaar is het event weer wat kleiner qua opzet, om in 2020 weer groots uit te pakken. Daarnaast is er nog de autoshow van Parijs / Frankfurt. Diehards rijden of vliegen naar Genève, waar jaarlijks de grootste primeurs staan.

De organisatie van het Salon in Brussel hebben de bezoekerscijfers voor dit jaar bekendgemaakt. We vergelijken ze met andere ‘grote’ jaren, om de getallen in een correct perspectief te plaatsen. Dit jaar bezochten 542.566 mensen de beurs. Organisator FEBIAC is tevreden over het aantal, alhoewel het wederom een daling qua bezoekers betreft. In 2016 kwamen er meer dan 550.000 bezoekers op het event af en in 2014 bezochten 582.830 mensen de autoshow.

Het Salon had dit jaar zeven wereldprimeurs en 17 Europese primeurs. Volgend jaar zal het event van 17 tot 27 januari 2019 plaatsvinden. Zoals gezegd is de opzet volgend jaar kleiner. Naast auto’s is er meer aandacht voor motorfietsen en bedrijfsauto’s.

Fotocredit: @elias via Autojunk