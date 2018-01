‘Komst van nieuwe Alfa Romeo 6C is bevestigd’

Laat het waar zijn.

Wat was ‘ie gaaf hè. De Alfa Romeo 8C Competizione. De looks, het geluid, het feit dat er niet heel veel van zijn gemaakt. Helaas, maar ook begrijpelijk, worden dit soort projecten niet meer zo snel door Alfa Romeo opgepakt. Nu gaat het om SUV’s en volumeproducten bouwen, want er moet toch brood op de plank komen.

Je weet wat ze zeggen: een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. De maandag begint in dat opzicht goed met een vers gerucht. Pogea Racing GmbH, een bekend bedrijf gespecialiseerd in het aanpakken van Alfa’s, zegt dat de veelbesproken 6C er gaat komen. Volgens de bron heeft Fiat Chrysler Automobiles (FCA) groen licht gegeven om de 6C in productie te nemen.

De nieuwe sportwagen beleeft zijn debuut in 2019 en moet begin 2020 van de band rollen, aldus de bron. Pogea Racing GmbH beroept zich op een medewerker die zich begeeft in de top van Alfa Romeo. Deze bron zou mogen meebeslissen over toekomstige modellen en zegt dat het verleden realiteit gaat worden met de komst van de 6C.

Details over de auto zijn nog niet bekend. Vermoedelijk gaat dit een Porsche 911 en Jaguar F-Type concurrent worden. Een aantrekkelijk uiterlijk, zoals de bekende photoshop hierboven, in combinatie met de 2.9-liter V6? Yes please. Voor nu nemen we het gerucht nog met een klein korreltje zout, maar niet eerder hebben we zo’n gedetailleerd gerucht gehoord over de befaamde 6C.