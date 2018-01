Deze Porsche leverde afgelopen weekend het meeste geld op

Er werd weer met geld gesmeten.

Sigaar rokende rijkaards bevonden zich afgelopen weekend op de eerste Bonhams-veiling van het jaar. Er werden weer bijzondere auto’s geveild en dat zorgde ervoor dat er, zoals de traditie betaamt, veel geld werd gespendeerd.

Het hoogtepunt van het weekend was deze Porsche 550A Spyder. Van dit klassieke racemonster werden slechts 40 exemplaren gemaakt. De auto werd geveild voor 4,2 miljoen euro. Daarmee was de Porsche de duurste auto van de veiling. De grijze racer was niet de enige auto die voor meer dan een miljoen van de hand werd gedaan.

Een Ferrari Daytona Spider volgde op de tweede plek, met een opbrengst van 2,1 miljoen euro. Op derde plek een Ferrari F40. Het icoon leverde 1,2 miljoen euro op. Een Mercedes 300SL vond men net zoveel waard als de F40, want de klassieker werd tevens voor 1,2 miljoen euro geveild. 87 procent van de aangeboden auto’s werden afgelopen weekend geveild. De totale opbrengst bedroeg meer dan 20 miljoen euro.