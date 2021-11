Het eerste grote autoevenement van 2022 is alweer geschrapt

Daar gaan we weer. Wat gaat er nog meer geschrapt worden in 2022?

Het zijn zware tijden voor de fervente beursgangers. Een AutoRAI is er al lang niet meer, maar internationale beurzen werden ook massaal geschrapt vanwege de welbekende redenen. Met de IAA leek het erop alsof we weer een beetje teruggingen naar het ‘oude normaal’.

Helaas gaat het nu weer de verkeerde kant op. De eerste autobeurs die voor volgend jaar op de planning stond is namelijk alweer geschrapt. Het gaat om de Brussels Motorshow, beter bekend als de Autosalon van Brussel, die voor januari 2022 op de planning stond. In tegenstelling tot de AutoRAI was deze beurs nog wél interessant voor standhouders.

Althans, tot voor kort. Alle Volkswagen-merken plus Nissan hadden namelijk al afgezegd voor dit jaar. Daarmee zou de 2022-editie van de Autosalon van Brussel sowieso een wat uitgeklede editie worden.

Nu het ook weer de verkeerde kant opgaat met de “sanitaire situatie”, zoals ze het zelf omschrijven, heeft de organisatie besloten om de stekker er helemaal uit te trekken. Althans, de Autosalon wordt ‘verplaatst’ naar de dealers. Met andere woorden: er is in 2022 géén Autosalon van Brussel.

Helaas voor Wouter betekent dit dus dat hij geen trip naar Brussel mag maken in januari. Gelukkig hebben we nog een stukje nostalgie voor jullie in de vorm van een video met de hoogtepunten van vorig jaar.

Naast de Autosalon van Brussel is vorige maand ook al de Autosalon van Genève (of moeten we zeggen Qatar?) voor 2022 geschrapt. Dan rest nog de vraag: wat gaat er allemaal nog meer geschrapt worden?