Weer koopt iemand een Lamborghini van coronahulp

Je handje ophouden bij de overheid en vervolgens een dikke Lambo kopen: het lijkt een nieuwe trend te worden.

Het is mooi dat de VS bedrijven die moeite hebben het hoofd boven water te houden een helpende hand biedt. Toch werkt het systeem niet vlekkeloos. Dat bleek onlangs toen iemand doodleuk een Lamborghini Huracán EVO kocht van het geld dat bedoeld was als coronahulp. Hij bleek niet de enige te zijn die op dat idee was gekomen.

Een man uit Texas besloot ook bij de overheid aan te kloppen voor steun in deze zware tijden. Hij vroeg om een geld voor twee bedrijven om de werknemers te kunnen betalen. Zijn verzoek werd ingewilligd en hij kreeg in totaal 1,6 miljoen dollar, oftewel 1,35 miljoen euro.

De 29-jarige Amerikaan aarzelde vervolgens niet om het geld uit te geven. Het geld kwam alleen niet terecht bij de werknemers van de bedrijven die hij opgaf. De genoemde bedrijven hebben namelijk helemaal niemand op de loonlijst staan en de CEO van een van de bedrijven was zelfs al dood.

Waar gaf hij zijn geld dan wel aan uit? De beste man kocht zonder blikken of blozen een Lamborghini Urus van het geld dat bedoeld was als coronahulp. Daarnaast stak hij volgens de Amerikaanse justitie zijn geld in een splinternieuwe Ford F-350, een Rolex en nog wat vastgoed. Verder gaf hij nog enkele duizenden dollars uit bij de nachtclubs en stripclubs. Indirect hebben er dus toch nog wat lokale bedrijven coronasteun gekregen.

Als je op deze manier gaat strooien met geld vestig je natuurlijk behoorlijk de aandacht op jezelf. De man kon dan ook niet lang van zijn nieuwe spulletjes kunnen genieten. Hij wordt nu vervolgd vanwege onder meer fraude. Met twee vergelijkbare gevallen die in korte tijd aan het daglicht komen rijst wel de vraag: wat wordt er nog meer gedaan met de coronasteun?