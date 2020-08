Hamilton: niet juiste moment om over contract te onderhandelen

Lewis Hamilton voelt zich bezwaard om tientallen miljoenen te eisen.

Valtteri Bottas tekende deze week weer een jaartje bij. Nu is het wachten dus op Lewis Hamilton. Hij is alleen een beetje terughoudend om nu te gaan onderhandelen over een contract. Dat is in ieder geval wat hij zegt in een nieuw interview.

Met de onderhandeling gaan enorme bedragen gemoeid. Eerder dit jaar werden bedragen genoemd van €45 miljoen en zelfs €60 miljoen. Het lijkt erop dat Lewis Hamilton niet erg bescheiden is bij de contractonderhandelingen.

Nu blijkt toch dat hij zich niet helemaal prettig voelt bij zulke bedragen. In een interview in de aanloop naar de tweede GP van Silverstone zegt hij het volgende :

Ultimately, honestly, it just doesn’t feel like the right time. When you think about so many people in the world that have lost their jobs, people that are unemployed, then to sit and negotiate a big contract – it just doesn’t seem like the most important thing that I need to apply time to right this second.