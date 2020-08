Cadillac gaat elektrisch met deze strakke Lyriq

Geeft Cadillac reden om lyrisch te worden?

Met merken als Tesla, Rivian, Fisker, Nikola en Lordstown doen de Amerikanen hun duit in het zakje als het gaat om elektrische auto’s. De traditionele Amerikaanse merken daarentegen zijn er minder snel bij. Nu begint Cadillac toch maar eens te werken aan elektrificatie. Deze Lyriq is daarvan het eerste concrete resultaat.

Als basis voor de Lyriq dient het compleet nieuwe modulaire EV-platform van General Motors. Dat is hetzelfde platform waar ook de Hummer EV van GMC op komt te staan. In de nabije toekomst zullen alle merken van GM van dit platform gebruik gaan maken.

De Lyriq lijkt verdacht veel op een concept car en dat is het dan ook. Desondanks heb je niet zo gek veel fantasie nodig om hier een productieauto in te zien. We kunnen alvast concluderen dat Cadillac erin geslaagd is een onderscheidend design neer te zetten. De kunst is om een design zowel onderscheidend als fraai te laten zijn, maar ook dat laatste lijkt aardig gelukt te zijn.

Hoewel de Lyriq herkenbaar is als Cadillac, hebben de Amerikanen duidelijk een nieuwe weg ingeslagen qua design. Wat vooral opvalt is de afwezigheid van koplampen op de plek waar je ze zou verwachten. In plaast daarvan heeft de Lyriq verticaal geplaatste koplampen en verlichte elementen in de grille. Dit alles ziet er wel heel concept-achtig uit, dus het is de vraag wat daarvan overblijft in de productieversie. De achterlichten trekken ook de aandacht, omdat ze ver doorlopen over de D-stijl.

Het interieur wordt gedomineerd door een enorm scherm (33 inch), zoals het hoort in een elektrische auto. De Lyriq krijgt diverse technische snufjes mee zoals een AR head-display met twee lagen en parkeren op afstand á la Tesla. De auto krijgt ook de nieuwste versie van Super Cruise, GM’s autonome rijsysteem.

Met informatie over de specificaties is Cadillac nog niet al te scheutig. Het accupakket levert rond de de 100 kWh. De Amerikanen beloven een actieradius van meer dan 480 kilometer. Snelladen moet met meer dan 150 kW mogelijk zijn. Er komt zowel een achterwielaangedreven variant als een vierwielaangedreven variant.

Een productieversie van de Cadillac Lyriq laat nog even op zich wachten. De eerste EV van Cadillac zal namelijk pas in 2022 op de markt verschijnen. De planning is dus in ieder geval geen reden om lyrisch te worden.