Wees de BOB voor het Honda-personeel in deze Elysion

Aangezien Lewis Hamilton nog niet officieel afscheid neemt van de sport, geven we even aandacht dan oud-motorleverancier van Max Verstappen.

Afgelopen week was het niet alleen voor Nederlandse autosportfans een enorm leuke dag, ook bij Honda hadden ze het naar hun zin. Na jaren van Mercedes-dominantie was er eindelijk een motorleverancier voor de rijderstitel: Honda! Stoppen op je hoogtepunt hebben ze daar goed begrepen.

Grote kans natuurlijk dat ze het einde van het jaar groots gaan vieren met allerlei personeelsfeestjes. De druk is van de ketel, dus de flessen sake mogen op tafel. Maar ja, je kan natuurlijk niet met een druppel op achter het stuur. Daarom is het handig om een lading MPV’s te hebben waar je heel veel feestende Honda-medewerkers in kwijt kunt.

Gefacelifte Honda Elysion

En potjandrie, laten ze nu op dit moment nét een nieuwe mega-MPV hebben: de gefacelifte Honda Elysion. Die neemt lijkt een beetje op een samenvoeging van Ullyse en Evasion (jaren ’90 MPV-afficianados weten wat we bedoelen). De Honda Elysion is gebaseerd op de Japanse Honda Oddyssey (niet de Amerikaanse, dat is een ander model) en specifiek bedoeld voor de Chinese markt. De auto wordt door Dongfeng gebouwd.

Om een ideetje te krijgen van het formaat van de auto: de lengte is 4,94 meter en de breedte bedraagt 1,85 meter. Het apparaat is 1,71 meter hoog en de wielbasis is 2,90 meter. Wat er onder de motorkap ligt, weten we nog niet.

Techniek

De vorige Honda Elysion had nog de 2.4 onder de kap (de befaamde K24A). Maar nu staat er e:HEV-badge op, dus we gokken op een hybride-aandrijflijn.

De belangrijkste verschillen zie je aan de buitenkant. De Honda Elysion heeft een enorme grille meegekregen. Ook de koplampen zijn helemaal nieuw, evenals de achterlichten. Ook in het interieur schijnen de nodige aanpassingen erricht te zijn. Welke zegt Honda (nog) niet. Waarschijnlijk zijn ze nog heel erg druk met feestvieren.