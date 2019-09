Wegenwacht voor ondernemers met een auto in eigen bezit, ook dat bestaat

Wat als je nu eens geen operational leasecontract of merkgebonden pechservice hebt, de ANWB heeft de oplossing.

Een belangrijk aspect van ondernemen is het inschatten van risico’s en beslissingen nemen over het afdekken ervan. Voor bijna elke ondernemer is het wagenpark een vitaal onderdeel van het bedrijfsproces en je denkt goed na over de risico’s. Je hebt geen tijd om je weg te laten slepen als je op weg bent naar een klant. De Wegenwacht doet er alles aan om jouw auto of bus ter plekke te repareren. Lukt dit niet, dan heb je recht op vervangend vervoer. Zo kun je snel weer verder naar je afspraak.

Is er een zakelijk ANWB abonnement?

Dat ANWB pechhulp biedt voor consumenten weten we allemaal wel, maar ook speciaal voor de ondernemer heeft de ANWB een pechhulp pakket. Precies hier is ANWB voor de Zaak voor bedoeld. Het gevoel van zekerheid dat je het goed hebt geregeld. Wanneer jij pech hebt met je auto, of een van je medewerkers staat stil, dat je dan iemand kunt bellen die het probleem komt verhelpen in plaats van het probleem letterlijk alleen maar verplaatsen.

ANWB voor de Zaak is er zowel voor MKB’ers als ZZP’ers. Niet alleen te overwegen als je niet op de pechhulp van je leasemaatschappij wilt rekenen, maar zeker ook wanneer je auto’s in eigendom hebt die wellicht al niet meer onder de merkgebonden pechhulp vallen. Direct weer op weg is het devies en daarmee kan het zakelijke abonnement je een bezoek aan een autobedrijf met de kosten van een leenauto bij reparatie schelen.

Pechhulp bij Financial Lease?

In veel ondernemingen zijn meerdere auto’s aanwezig. Is het bij de leaseauto van ‘de vertegenwoordiger’ al iets vanzelfsprekender om te kiezen voor full operational lease, bij bestelwagens wordt er vaker voor financial lease gekozen. Dit betekent dat de auto op de balans staat en je eigendom wil je beschermen. Met een goede verzekering, maar zeker ook met een goede pechhulpservice. Niemand zit er op te wachten dat een van je medewerkers belt met de mededeling dat hij naar de dealer is gesleept en nog geen idee heeft van het vervolg. Dat wil je voorkomen en een adequate pechhulpservice kan daar zeker bij helpen.

Pechhulp bij Youngtimers?

Als je eenmaal als ondernemer de keuze hebt gemaakt dat je jezelf niet wilt laten leiden door het nieuwe aanbod van de leasemaatschappijen, maar dat je liever kiest voor die liefhebbersauto, is de ANWB voor de Zaak ook zeker interessant.

Een youngtimer kopen kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Je betaalt 35 procent bijtelling over de dagwaarde. Hoe goedkoper de auto, hoe voordeliger je uit bent. Daar komt wel de gedachte bij kijken dat goedkoper niet altijd beter hoeft te zijn. Zeker met een oudere auto kan onverwacht onderhoud óf pech gebeuren. Juist dan is Wegenwacht voor de Zaak een fijne zekerheid om te hebben.

De pechhulpservice geldt zowel voor zakelijk als privé gebruik. Het abonnement is actief op één bepaald kenteken, dus wanneer een van je medewerkers of een familielid onverhoopt panne krijgt, dan rukt de ANWB net zo graag voor je uit. Doordeweeks of in het weekend, dat maakt vanzelfsprekend geen verschil. Een snelle oplossing, daar staat pechhulpservice voor.

Waarom zou je voor ANWB voor de Zaak kiezen?

Er zijn voldoende redenen om voor ANWB voor de Zaak te kiezen. Zo heb je geen onverwachte kosten of verrassingen, moeten ze je onverhoopt toch een keer wegslepen, dan worden hiervoor geen extra kosten berekend. Wegslepen dat hoop je niet mee te maken maar het is fijn dat het ook geschikt is voor bijtellingsvriendelijke auto’s van 15 jaar en ouder. Natuurlijk geeft het zekerheid omdat je weet dat je mobiliteit goed geregeld is bij de ANWB, een organisatie die garant staat voor kwaliteit en de automobilist vooropstelt. Flexibiliteit is ook een argument, want per kenteken kan je een wegenwacht pakket kiezen en ontvang je kentekenvoordeel: hoe meer kentekens, hoe meer voordeel. Je regelt alles betreffende je abonnement gemakkelijk en efficiënt online. Als laatste bestaat de mogelijkheid om ANWB voor de Zaak te combineren met een ANWB Mobiliteitskaart.

ANWB Mobiliteitskaart

Exclusief voor zakelijke ANWB leden is er de ANWB Mobiliteitskaart. Met deze kaart heeft u toegang tot een breed aanbod van mobiliteit: tanken, parkeren, OV, OV-fiets, taxi, Uber, carwash, Greenwheels en EV-laden. Je betaalt achteraf per factuur. Geen losse bonnetjes meer of declaraties die je zelf moet maken aan het einde van de maand. Of erger nog, moet controleren van uw medewerkers. Want je kunt voor iedereen waar dit nuttig voor is een kaart aanvragen. De normale abonnementskosten bedragen €4,99 (Exl. BTW) per maand, per kaart. Zoals gezegd, bij het afsluiten van Wegenwacht voor de Zaak zijn die kosten voor het eerste jaar €0. Daarna is de kaart overigens maandelijks opzegbaar!