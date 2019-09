Fiat lanceert alternatief op warme C-segment hatchbacks

Laat je verleiden door de lakkleur Rosso Seduzione.

Fiat is op dit moment niet aanwezig op de IAA in Frankfurt. Dat geldt ook voor de andere merken die onder dezelfde FCA-vlag vallen, zoals Lancia, Alfa Romeo en Maserati. Ook Ferrari ontbreekt op de beurs. Dat wil niet zeggen dat ze geen nieuws te melden hebben. Voor vandaag is er de Fiat 500X Sport.

En nee, het is niet slechts een 500X met een iets grotere velgdiameter en lederen stuurwiel. Dat wil niet zeggen dat de Fiat 500X Sport niet op grote wielen staat. Dat is namelijk wel het geval, dit guitige kleintje op de foto’s rolt namelijk op 19″ jetsers, terwijl de ‘standaard’-500X Sport 18″ heeft. De 500X moet volgens Fiat een alternatief worden voor sportief aangeklede C-segment hatchbacks. Nu konden ze de Fiat Stilo daarvoor gebruiken, maar de 500X is net even wat hipper. Dat is wel nodig ook, want Fiat mikt met deze auto op de jonge en dynamische automobilist.

De Fiat 500X Sport moet natuurlijk wel een beetje van zijn plaats komen. Gelukkig heeft de 500X Sport een redelijk potent blok in het vooronder liggen. Het is de zogenaamde ‘Firefly’ motor. Een 1.3 viercilinder met turbo, goed voor 150 pk en 270 Nm. Deze is gekoppeld aan een automatische transmissie met dubbele koppeling. De besturing is opnieuw gekalibreerd voor een sportiever gevoel. Tevens is er gebruik gemaakt van FSD, wat staat voor Frequency Selective Damping. Kort door de bocht: variabele dempers die zich aanpassen aan de omstandigheden. Volgens Fiat is het een bijzonder sportieve auto om te rijden.

Overigens, mocht je 150 pk te veel vinden, er komt een 1.0 FireFly motor beschikbaar. Deze levert 115 pk. De nieuwe 500X Sport staat in november van dit jaar bij de dealers. Prijzen zijn nog niet bekend. De garantietermijn wel: je krijgt 5 jaar fabrieksgarantie.