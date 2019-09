Met deze ‘standaard’ Model S gaat Tesla Porsche verslaan

Dit moet de snelste elektrische 'productie'-'toplimo worden op de Nordschleife.

Je moet het ze wel nageven: ze hebben bij Tesla perfect begrepen hoe marketingcommunicatie werkt. Het is een briljant staaltje werk dat zo thuis hoort in de Marketingbijbel van Philip Kotler. De Porsche Taycan is zo’n beetje het heetste nieuws van de IAA in Frankfurt. Toch praten we nog steeds op regelmatige basis over een 8 jaar oude Amerikaanse hatchback…

Net op het moment dat de Taycan Turbo (S) onthuld is en het ‘Ringrecord voor elektrische sedans heeft verpulverd, is Tesla van plan dat feestje te verstieren. Natuurlijk hadden Musk en de zijnen kunnen kiezen om twee maanden eerder naar de ‘Ring te kunnen gaan, maar nee: ze doen het nu.

Zoals we weten gaat Tesla dit niet proberen met een standaard Model S. We hebben al een exemplaar gesnapt met andere banden en een spoilerlip. Voor officiële ronderecords zijn er bepaalde lichte modificaties toegestaan, met name voor de veiligheid van de bestuurder. Denk aan een rolkooi, bijvoorbeeld.

Maar deze Tesla ziet er bijzonder dik en fraai uit. Deze Model S is lager en heeft bredere uitgeklopte wielkasten. Ook de wielen zijn nieuw. De banden schijnen enorm plakkerige Michielin Cup 2 R banden te zijn. Als straatband zijn die volkomen hopeloos, maar voor een rondje over de Nordschleife zijn ze uitstekend geschikt. Tevens is de Model S voorzien van de eerdergenoemde rolkooi.

De kans is aanwezig dat Nico Rosberg gaat meehelpen om het record te verbreken, hij heet zijn hulp al aangeboden en Elon Musk was daar erg in zijn nopjes mee. Onlangs pakte Tesla het record al op een ander circuit.

Fotocredit: Andreas Mau @ CarPix