Oude Cayennes kun je nu oppimpen bij Porsche Classic

Je kunt bij ook met oude Cayennes terecht bij de Porsche Classic-afdeling.

Het is misschien wel de makkelijkste manier om een relatief moderne en dikke Porsche te kopen: een Cayenne. De 955-generatie werd in 2002 geïntroduceerd. Porsche zag al snel in dat dit soort auto’s enorm populair zou zijn en dat klopte ook. De Cayenne is voor Porsche een enorm succes geweest en verrassing: dat is het nog steeds.

Het enige nadeel is dat ze nieuwe weliswaar erg geliefd zijn, maar gebruikt niet. Voor 10 mille heb je al een heel behoorlijke Cayenne. Daar zal dan ‘iets’ werk aan zitten en de eerste grote beurt kost je ook 10 mille. Vandaar dat ze zo gunstig zijn geprijsd. Het probleem is dat de Cayenne niet de Porsche is die je je zelf altijd hebt beloofd. Het is natuurlijk voor de helft een Touareg en het is niet een sportwagen.

Nieuwe stickers voor oude Cayennes

Maar waar de handel de auto’s voor enkele duizenden euro’s wegschuift, geeft Porsche de Cayenne wat extra liefde. In dit geval in de vorm van Porsche Classic-stickers! Jazeker, stickers. liveries en ‘decals’ zijn de laatste tijd bijzonder populair. Daarom heeft Porsche drie gave stickersets in de aanbieding voor de Cayenne: Rallye, Hunt en Adventure.

Maar er is nog iets wat heel erg populair is: offroaders maken van je crossovers. 10 tot 15 jaar gelden was het ‘in’ om juist met dikke bodykits, extreme verlagingen en grote velgen met platte banden door de PC Hooft te cruisen. Tegenwoordig is de offroad look helemaal populair. Denk aan dakdragers, kleine velgen met grote dikke banden met grofiel profiel, verstralers op het dak, extra reservewielen en dergelijke.

Transsyberia

Daar gaat Porsche Classic ook in voorzien voor de Cayenne 955 en het facelift-model, de Cayenne 957. Er komt een complete accessoiregids met extra lampen, rubberen vloermatten, tenten en ga zo maar door. Ook een gebruikte Porsche Cayenne moet je dan alsnog helemaal naar wens kunnen aankleden. Het is overigens best vreemd dat Porsche Classic er nu pas mee aan komt zetten. Het idee lijkt namelijk erg veel op dat van de Porsche Cayenne S Transsyberia.

Er zijn van de eerste generatie zo’n 275.000 exemplaren gebouwd, daar er zijn er genoeg waarmee je nog aan de slag kunt gaan.

