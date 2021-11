4 Redenen waarom ook jij elektrisch gaat rijden!

En dan hebben we het niet alleen over de zakelijke leaserijder. Elektrisch rijden is voor iedereen een goed idee.

Wanneer je op zoek gaat naar een nieuwe auto dan kan je niet om elektrische auto’s heen. Niet alleen blijken ze een bijzonder goed alternatief voor de traditionele auto die we tot nu toe reden. Maar daarnaast komen er elke maand nieuwe modellen bij op de markt. Er valt dus ook echt iets te kiezen.

We weten het zelf ook, verandering kan soms moeilijk zijn. Maar alles rondom auto’s is aan het veranderen. Want die glanzende showroom waar jouw vorige auto uit rolde, daar staan nu elektrische auto’s op jou te wachten. Te wachten totdat ook jij weet dat elektrisch rijden geschikt voor je is.

Er zijn meerdere redenen waarom een elektrische auto op ieders wensenlijstje zou moeten staan. We noemen er een aantal!

Elektrisch rijden is goed voor je portemonnee

We komen gelijk tot de kern. Nederlandser dan de vraag: “wat kost dat dan?”, kunnen we niet beginnen. Elektrisch rijden heeft een aantal duidelijke voordelen. Zowel bij de aanschaf als bij het gebruik van de auto.

Een elektrische auto heeft geen uitstoot, dit betekent dat er tot en met het jaar 2024 nul euro BPM op elektrische auto’s wordt berekend.

Tot hetzelfde jaar, namelijk 2024 hoeft er geen motorrijtuigenbelasting te worden betaald. Zoals bijna iedereen weet die ooit een auto heeft gehad, dat scheelt enkele tientjes tot soms honderden euro’s per maand.

Een elektrische auto heeft lage gebruikskosten doordat de ‘brandstof’ ook nog eens goedkoper is. De prijs per gereden kilometer is gemiddeld lager dan bij benzine- of dieselauto’s.

Daarnaast wordt de aanschaf van een elektrische auto ondersteund door middel van de EV subsidie voor particulieren. Die geldt zowel voor nieuwe auto’s als occasions, zowel voor koop als lease.

Elektrisch rijden is relaxt rijden!

Relaxt, comfortabel, op meerdere vlakken zelfs. Bijna alle elektrische auto’s zijn voorzien van een automaat, dat op zich werkt al comfortverhogend. Maar we hebben het ook over het gemak van thuis altijd vertrekken met een volle accu. Het aantal openbare laadpalen is inmiddels zo groot dat jij er vast ook eentje in je straat hebt. Misschien kan je zelfs wel op je eigen oprit laden.

Het is natuurlijk fijn dat je altijd met een ‘volle tank’ van huis gaat als je thuis kan laden, maar daarnaast beschikken de meeste elektrische auto’s tegenwoordig over een echt bruikbare actieradius. En met inmiddels ruim 78.000 openbare laadpunten en meer dan 2500 snelladers in Nederland is er bijna altijd wel een plek in de buurt om je elektrische auto op te laden.

Nederland, De Meern, 18-08-2020, snellaadstation bij tankstation van Shell aan de A12, elektrische auto’s kunnen in korte tijd hun accu weer vrij vol laden, zodat ze weer een eind kunnen rijden. Eigen laadpalen van Shell. Tijd voor het eten van een broodje. De kentekens in deze foto zijn veranderd

Elektrisch rijden is veilig

Natuurlijk moet iedere auto die de weg op gaat aan strenge veiligheidseisen voldoen. Dat is bij elektrische auto’s niet anders. Ook elektrische auto’s moeten botsproeven doorstaan. Daaruit blijkt dat ze gemiddeld even veilig of zelfs veiliger zijn dan auto’s die op brandstof rijden.

Hetzelfde geldt voor de brandveiligheid van elektrische auto’s. Een elektrische auto heeft geen grotere kans om in brand te vliegen zoals door sommigen gedacht.

Elektrisch rijden is milieuvriendelijker dan je denkt

Natuurlijk is de directe uitstoot bij een elektrische auto laag als je het vergelijkt met de stikstof en fijnstof die uit de uitlaat van een traditionele brandstofauto komt. Windenergie en zonne-energie is sowieso milieuvriendelijker dan brandstof gebruiken. Maar ook energie die nog opgewekt wordt in energiecentrales stoot omgerekend per kilometer minder stikstof en fijnstof uit in de lucht dan vrijkomt bij het verbranden van benzine of diesel in een brandstofauto.

Je hebt vast ook wel eens gehoord dat vooral de remmen en banden tijdens het rijden veel fijnstof opleveren. Dit is bij elektrische auto’s ook zo. Maar door het regenereren van energie bij ‘gas-los’ worden juist de remmen veel minder aangesproken bij elektrische auto’s. De besparing voor het milieu komt dus soms ook uit onverwachte hoek!

Kortom, 4 extra redenen waarom jij met een gerust hart vol op elektrische rijden kunt inzetten.

De overheid wil het liefst dat we meer gebruik gaan maken van fiets en OV, maar als je echt een auto nodig hebt dan graag een emissieloze.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de Rijksoverheid. Wil je meer informatie lezen over elektrisch rijden of nog meer mogelijkheden om zelf bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Kijk dan op Iedereendoetwat.nl !