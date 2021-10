EV subsidie: dit verandert er wel en niet in 2022

Ook in 2022 kun je bij de aanschaf van een EV weer rekenen op subsidie. Wat verandert er volgend jaar? En wat niet?

Heel zakelijk rijdend Nederland zoeft al jaren rond in een gesubsidieerde EV. De verkoop van EV’s aan particulieren stelde echter lange tijd weinig voor. Daarom introduceerde de overheid in een 2020 een nieuwe financiële prikkel om ook de particuliere rijder over de streep te trekken: een aanschafsubsidie. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Het potje was vorig jaar en dit jaar in een mum van tijd leeg.

Gelukkig is er volgend jaar een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Vorige maand werd bekend hoeveel geld er precies beschikbaar was. Daarvan hebben we jullie toen uiteraard meteen op de hoogte gebracht, maar nu gaan we hier nog wat uitgebreider op in.

Bedrag

Het bedrag waar het allemaal om draait (voor de koper in ieder geval) is de hoogte van de subsidie. Dit jaar ging het nog om een korting van €4.000 op de aanschaf van een gloednieuwe EV. Het was al bekend dat dit bedrag in 2022 omlaag zou gaan. De planning was dat het €3.700 zou worden. Het kabinet heeft dit echter naar beneden bijgesteld omdat de “prijs- en aanbodontwikkelingen sneller gaan dan gedacht.” Op Prinsjesdag werd bekend dat het bedrag nu uitkomt op €3.350.

Dat geldt dus voor nieuwe EV’s. Daarnaast is er wederom subsidie beschikbaar voor een elektrische occasion. Dit bedrag is wel gelijk gebleven. Het gaat opnieuw om €2.000.

Budget

Het bedrag is weliswaar gedaald, maar het goede nieuws is dat er volgend jaar meer mensen van kunnen profiteren. De overheid smijt er namelijk flink meer geld tegenaan. Dit jaar was er €14.400.000 beschikbaar, maar daarvan was nog maar €1.108.000 over. Vorig jaar was er namelijk ook al uit het potje van dit jaar geput. Het resultaat: de subsidie voor dit jaar was 5 januari al op.

Voor 2022 komt er daarom fors meer budget beschikbaar. Voor nieuwe auto’s is er nu €71 miljoen beschikbaar. Voor tweedehands EV’s is er een budget van €20,4 miljoen vrijgemaakt. Ook dat is meer dan dit jaar, want het budget voor occasions was nu €13.500.000. Dit potje ging overigens een stuk minder snel leeg dan het potje voor nieuwe auto’s. Dat duurde tot augustus.

Spelregels

Er zijn uiteraard ook in 2022 weer spelregels verbonden aan het aanvragen van de EV subsidie. Die blijven in 2022 ongewijzigd ten opzichte van dit jaar. Voor de volledigheid zullen we ze nog even met jullie doornemen. Wel zo makkelijk.

Cataloguswaarde

Om in aanmerking te komen voor de EV-subsidie moet de catalogusprijs van een auto tussen de €12.000 en €45.000 liggen. Die ondergrens is tamelijk overbodig, want de goedkoopste elektrische auto (de Dacia Spring) kost €17.890. De bovengrens is des te belangrijker, want daardoor vallen veel auto’s af. Denk bijvoorbeeld aan een Tesla Model 3, een Ford Mustang Mach-E en een Polestar 2. Uiteraard zijn er ook auto’s die net op het randje zitten, zoals de Volkswagen ID.4 en de Skoda Enyaq. Als je iets teveel opties aanvinkt kun je fluiten naar de subsidie.

In totaal bestaat de lijst met modellen die in aanmerking komen momenteel uit vijftig auto’s. Dat zijn er nog aardig wat, maar daar zitten ook bedrijfswagens bij en obscure EV’s die niemand koopt. Ook auto’s die niet meer leverbaar zijn staan op deze lijst.

Gebruikte EV’s

Dat laatste heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat er ook voor elektrische occasions subsidie beschikbaar is. Dit gaat om dezelfde auto’s die nieuw in aanmerking voor de subsidie zijn (of zouden zijn) gekomen. Ook hier moet de cataloguswaarde namelijk tussen de €12.000 en €45.000 zitten.

Daarnaast zijn er nog een aantal specifiek spelregels voor gebruikte auto’s. Als je bijvoorbeeld een EV bij een particulier koopt, kom je niet in aanmerking voor de subsidie. Daarvoor moet je een occasion bij een RDW-erkend autobedrijf hebben gekocht. Voor degenen die wat bijzonders willen kopen: de subsidie geldt niet voor auto’s die omgebouwd zijn naar EV. Elektrische oldtimers worden dus niet gesubsidieerd. Althans, niet op deze manier.

Na 2022

We kijken ook alvast even vooruit, hoe het er na 2022 aan toe zal gaan. Het plan was eerst om de subsidie af te bouwen tot en met 2025. Nu de subsidie voortijdig is verlaagd naar €3.350, wordt alles een jaar naar voren gehaald. De subsidie zou eigenlijk volgend jaar naar €3.700 gaan en pas in 2023 naar €3.350.

Volgens de nieuwe planning loopt de subsidie nu tot en met 2024. Dan kun je nog rekenen op €2.250. Het jaar daarop zul je als particulier een EV volledig uit eigen zak moeten betalen. De subsidie voor gebruikte EV’s blijft overigens tot het einde €2.000. Uiteraard is dit alles onder voorbehoud, want de overheid wil nog wel eens van gedachten veranderen.