Welke nieuwe supercar wordt hier getest bij de Nürburgring?

Het is geen Lambo, geen McLaren en geen Lotus, maar wat is het wel…?

Als je een prototype spot bij de Nürburgring moet je soms even goed kijken om te zien waar je mee te maken hebt. Dat ligt meestal aan de camouflage, maar in dit geval is dat anders. @spotcrewda spotte een supercar die helemaal niet zwaar gecamoufleerd is, maar toch lastig te herkennen is. Deze supercar komt namelijk niet uit Italië of Engeland, maar uit China.

Dat is sowieso al heel bijzonder, want een Chinese supercar, dat hebben we eigenlijk nog niet eerder gezien (de Lotus Evija wordt gewoon in Engeland gebouwd). We kijken hier naar de Yangwang U9. De naam Yangwang zegt je waarschijnlijk helemaal niks, maar dit is een submerk van BYD. Op een supercar is Build Your Dreams wat meer van toepassing dan op een cross-over, maar deze auto draagt officieel dus niet de naam BYD.

Waar veel supercars nooit verwezenlijkt worden is BYD c.q. Yangwang heel serieus, want hun auto is bij de Nürburgring gespot. De camouflage hebben ze beperkt tot wat zwarte vlakjes, want we weten toch al sinds januari vorig jaar hoe de auto eruit ziet.

Het is een elektrische hypercar, dus uiteraard kun je rekenen op duizelingwekkende cijfers. Dankzij vier elektromotoren (voor elk wiel eentje) levert de Yangwang U9 1.300 pk en 1.680 Nm aan koppel.

Omdat auto’s steeds dichter bij elkaar komen communiceert Yangwang de acceleratie tot op twee decimalen precies: je kunt in 2,36 seconden van 0 naar 100 km/u sprinten. De topsnelheid ligt op 309,19 km/u (oké, hier is twee cijfers achter de komma wat overdreven). De Yangwang U9 kan ook extreem snel laden, met wel 500 kW. Daar heb je alleen niet zoveel aan, aangezien laadpalen hooguit 400 kW aankunnen.

De leveringen zouden nog deze zomer moeten starten, dus de ontwikkeling is waarschijnlijk al grotendeels afgerond. Maar wellicht willen ze ook kunnen pronken met een mooie rondetijd op de Nordschleife. Een (elektrisch) ‘Ringrecord zit er waarschijnlijk niet in, want een Rimac met 1.914 pk is lastig te verslaan.

Voor een hypercar – want dat is het toch wel – is deze Yangwang overigens behoorlijk goedkoop. In China kost deze auto omgerekend ‘maar’ €215.000. Als deze auto ook naar Europa komt wordt ‘ie natuurlijk nog wel een stukje duurder. Er komt in ieder geval 17,4% bovenop, want dat wordt het importtarief voor auto’s van BYD. Gelukkig is dat bij een supercar niet zo’n ramp. Het is alleen de vraag of iemand in een supercar rond wil rijden die Yangwang heet.

Foto’s: @spotcrewda, via Autoblog Spots