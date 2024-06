Welke EV laadt het snelst in de praktijk? We zochten het uit! [Video]

Dit is het WK Snelladen, waarbij we op zoek gaan naar de snelste ladende EV van dit moment!

Net als bij de actieradius van een EV kun je bij het snelladen de vraag stellen: ‘maar wat doet ‘ie nu in de praktijk?’ Die vraag is nog een stukje lastiger te beantwoorden, omdat je dit eigenlijk niet in één cijfer kunt vangen. Wij hebben echter de taak op ons genomen om te kijken welke EV nu echt het snelst kan laden. In de praktijk.

Voor de Grote Autoblog Snellaadtest hebben we zeven van de snelst ladende EV’s bij elkaar gekregen. We zetten de kandidaten hieronder even voor je op een rijtje, met de officiële cijfers. Dan weet je dus wat de auto op papier doet.

Bruto accu-

capaciteit

(kWh) WLTP-

range

(km) Snellaad-

vermogen

(kW) Porsche Taycan 105,0 678 320 Lotus Emeya 102,0 610 350 Lotus Eletre 112,0 600 350 Hyundai Ioniq 5 N 84,0 448 350 Kia EV9 105,0 563 210 Xpeng G9 98,0 570 300 Tesla Model Y Long Range 82,0 600 250

De Model Y is een auto die even van FastNed mochten lenen, want Tesla zelf konden we helaas niet bereid vinden om mee te doen. En als je vraagt: waar is Lucid? Die zou aanvankelijk ook meedoen, maar dat ging helaas niet door. Lotus was juist wel heel bereidwillig, waardoor we de gloednieuwe Emeya – die nog niet rondrijdt in Europa – mee konden nemen in deze test.

De werkwijze

Voor deze test hebben we ons best gedaan om ook het maximale uit de auto’s te halen qua laadsnelheid. Oftewel: we hebben geprobeerd onder de optimale omstandigheden te laden. Zo hebben we met iedere auto direct voor het laden een rondje van circa 20 minuten gereden, zodat de accu lekker op temperatuur is. Bij sommige auto’s moet je preconditioneren handmatig inschakelen, bij andere auto’s gebeurt dat automatisch als je navigeert naar een snellader. En bij de vernieuwde Porsche Taycan hoeft het zelfs helemaal niet.

Ook belangrijk is het startpunt: hoe vol is de accu nog op het moment dat je begint met laden? We hebben gezorgd dat alle kandidaten een State of Charge (zoals dat officieel heet) van minder dan 10% hadden, want dan laadt je auto het snelst. Zoals bekend gaat het boven de 80% niet meer zo hard, dus we laden in deze test van 10% tot 80%. Om te zorgen dat het ook niet aan de lader ligt, laden we bij de 400 kW snelladers van FastNed.

De resultaten

Dan gaan we nu in de resultaten duiken. Bij onze snellaadtest hebben we de auto’s getest op meerdere punten, waaronder het piekvermogen. Maar dit zegt natuurlijk lang niet alles, dus daarom kijken we ook naar het gemiddelde laadvermogen gedurende het laden van 10% tot 80%. En we kijken hoe lang het duurt om 100 km range erbij te laden. Natuurlijk vermelden we ook nog even hoe lang het in totaal duurt om van 10% tot 80% te laden, maar dat hangt af van het formaat van de accu.

Goed, met deze gegevens zijn we dus tot een ranglijst van de snelst ladende EV’s gekomen. We gaan de auto’s een voor een langs, en daarbij tellen we af naar de grote winnaar van deze test.

7. Tesla Model Y Long Range

Vanafprijs: €45.990

Piekvermogen: 230 kW

Gemiddeld vermogen 10%-80%: 124,5 kW

Tijd 100 km WLTP-range erbij: 8,1 minuten

Tijd 10% tot 80% laden: 30 minuten

De Tesla Model Y was niet de ster van de show. Zoals je ziet op de laadcurve was het van begin af aan meteen bergafwaarts. We moeten er wel bij zeggen dat de Tesla met zijn 400V-technologie en hoger Amperage waarschijnlijk beter had gepresteerd aan een Supercharger. Maar ja, onze test was bij FastNed. Jammer voor Tesla.

6. Kia EV9

Vanafprijs: €66.895

Piekvermogen: 212 kW

Gemiddeld vermogen 10%-80%: 191,2 kW

Tijd 100 km WLTP-range erbij: 6,3 minuten

Tijd 10% tot 80% laden: 24 minuten

De Kia EV9 leek op papier niet de beste kandidaat, als je puur kijkt naar het piekvermogen. Toch viel de EV9 zeker niet tegen. Het piekvermogen is weliswaar lager dan de rest, maar de Kia weet dit wel heel lang vast te houden. Pas boven de 60% begint het laadvermogen in te zakken.

5. Hyundai IONIQ 5 N

Vanafprijs: €77.999

Piekvermogen: 263 kW

Gemiddeld vermogen 10%-80%: 209,8 kW

Tijd 100 km WLTP-range erbij: 6,3 minuten

Tijd 10% tot 80% laden: 21 minuten

De Hyundai IONIQ 5 N heeft weer een hele andere laadcurve dan zijn concerngenoot. Het piekvermogen van 264 kW is best wel netjes, maar het is wel een relatief korte piek, zoals je ziet in het diagram. Daardoor is het uiteindelijke verschil met de EV9 minder groot dan je misschien zou denken op basis van het maximale laadvermogen.

4. Xpeng G9

Vanafprijs: €61.990

Piekvermogen: 318 kW

Gemiddeld vermogen 10%-80%: 230,6 kW

Tijd 100 km WLTP-range erbij: 5 minuten

Tijd 10% tot 80% laden: 19,5 minuten

De Xpeng G9 is een beetje de outsider tussen de bekende merken, maar deze auto laat zien dat hij heel wat in zijn mars heeft. Het piekvermogen van 318 kW was zelfs hoger dan dat van de Taycan en in 5 minuten heb je er 100 km range bij. Dat zijn gewoon hele mooie cijfers, zeker als je dit beschouwd in verhouding tot de prijs.

3. Lotus Eletre S

Vanafprijs: €98.690

Piekvermogen: 368 kW

Gemiddeld vermogen 10%-80%: 254,9 kW

Tijd 100 km WLTP-range erbij: 5,1 minuten

Tijd 10% tot 80% laden: 20 minuten

Dan zijn we nu aanbeland bij de top 3. De Lotus Eletre is om meerdere redenen een indrukwekkende auto, maar dus ook qua snellaadcapaciteiten. Het piekvermogen van 368 kW is een hele prestatie. Wel valt op dat het laadvermogen bij 60% even kelderde, omdat de accu het toen een beetje warm kreeg. Het had dus wellicht nog ietsje beter gekund, maar alsnog is het een van de snelst ladende EV’s die je kunt krijgen.

2. Porsche Taycan Turbo S

Vanafprijs: €183.000 (Turbo)

Piekvermogen: 308 kW

Gemiddeld vermogen 10%-80%: 277,6 kW

Tijd 100 km WLTP-range erbij: 4,5 minuten

Tijd 10% tot 80% laden: 17,5 minuten

De Porsche Taycan is de duurste auto van het gezelschap, maar dan heb je ook wat. Het betreft hier de vers vernieuwde Taycan, die ook verbeterd is op het punt van snelladen. Voor alle duidelijkheid: als je nog een ‘oude’ Taycan hebt ga je deze cijfers dus niet halen. Porsche heeft hun zaken heel goed op orde, want de Taycan heeft niet een alleen een piekvermogen van rond de 300 kW, maar weet dit ook heel lang vast te houden. En dat alles zonder dat je de accu hoeft voor te verwarmen.

1. Lotus Emeya

Vanafprijs: €108.900

Piekvermogen: 378 kW (400 kW gecorrigeerd)

Gemiddeld vermogen 10%-80%: 324 kW

Tijd 100 km WLTP-range erbij: 3,3 minuten

Tijd 10% tot 80% laden: 14 minuten

Lotus is een nieuwkomer op elektrisch gebied, maar ze doen het gewoon in één keer goed. De gloednieuwe Emeya scoorde op alle punten het beste en daarmee is het de onbetwiste winnaar van deze test. De enige reden dat de Emeya de 400 kW niet haalde was de laadpaal, die niet perfect meewerkte. Maar alsnog werd een piek van 378 kW genoteerd en bleef de auto tot boven de 50% met 300+ kW laden. En daarmee heeft Lotus dus de snelst ladende EV in de praktijk.

Bonus: ranglijsten

Onze overall ranking van de snelst ladende EV’s is gebaseerd op meerdere gegevens, maar wellicht ben je ook nog benieuwd welke auto’s het best scoorden op een specifiek punt. Daarom zullen we ook deze ranglijsten nog even met jullie delen:

Hoogste piekvermogen

Lotus Emeya: 378 kW Lotus Eletre: 368 kW Xpeng G9: 318 kW Porsche Taycan: 308 kW Hyundai IONIQ 5 N: 263 kW Tesla Model Y Long Range: 230 kW Kia EV9: 212 kW

Hoogste gemiddeld vermogen 10-80%

Lotus Emeya: 324 kW Porsche Taycan: 277,6 kW Lotus Eletre: 254,9 kW Xpeng G9: 230,6 kW Hyundai IONIQ 5 N: 209,8 kW Kia EV9: 191,2 kW Tesla Model Y Long Range: 124,5 kW

Snelst 100 km WLTP-range erbij

Lotus Emeya: 3,3 minuten Porsche Taycan: 4,5 minuten Xpeng G9: 5 minuten Lotus Eletre: 5,1 minuten Hyundai IONIQ 5 N: 6,3 minuten Kia EV9: 6,3 minuten Tesla Model Y Long Range: 8,1 minuten

Vergeet ook niet de video te kijken waarin je ziet hoe de test in zijn werk ging en waarin Wouter de resultaten bespreekt!

Met dank aan FastNed voor het faciliteren van deze test en het aanleveren van de data!