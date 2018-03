Welke supercar werd hier gesloopt door een huurder?

Het is weer zover.

Kenners die de lijnen van de auto herkennen weten meteen met welke supercar ze te maken hebben. Voor het geval je twijfelde, een McLaren 650S Spider ligt hier in de kreukels na een eenzijdig ongeval.

De bestuurder had de Britse machine gehuurd. Lang plezier van zijn ritje had hij niet. Enkele uren nadat hij de auto had opgehaald, parkeerde hij de supercar tegen een muur. Het ongeval gebeurde in een tunnel.

Volgens de bestuurder lag het niet aan hem. De banden van de auto zouden niet in orde zijn geweest. Een klassieke verklaring van iemand die een huurauto sloopt. Vermoedelijk rolde de McLaren op de sportieve Pirelli P Zero Corsa’s. Tel daarbij op dat er 650 pk beschikbaar is om los te gaan op de achterwielen, dat het regent én dat er een onervaren piloot in de auto zit en je hebt de perfecte formule voor een crash.

De schade is aanzienlijk. De airbags zijn geploft en de stance van de McLaren is ook niet meer geheel naturel. De politie nam de verklaring van de man op, maar kwam zelf tot de conclusie dat de man toch echt te hard moet hebben gereden in deze omstandigheden.