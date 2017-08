23-jarige dronkenlap sloopt gehuurde Lambo

Dit joch zit diep in de problemen.

Een 23-jarige gozer uit Marysville, USA denkt hopelijk een tweede keer na bij het zien van alcohol. De jongeman was in de nacht van zaterdag op zondag op stap met een 20-jarige meid in een gehuurde Lamborghini Huracán. Hij was onder invloed van alcohol en dacht waarschijnlijk indruk te maken op zijn meisje.

Politieagenten zagen de Lambo enkele Stop-borden negeren. De agenten gingen de auto volgen en plots stopte de Lambo midden op de weg. Ze zagen dat de inzittende een blikje bier in de hand hield en de agenten besloten poolshoogte te nemen. Ze sommeerden de bestuurder om de Huracán aan de kant te zetten.

De 23-jarige held had andere plannen en ging er als een haas vandoor. De politie kon de Lambo niet bijhouden, maar dat was geen probleem. Niet veel later troffen ze de Huracán namelijk aan. Een gedeelte van de voorkant lag in puin. De bestuurder verloor kort daarvoor de macht over het stuur met een crash tot gevolg.

Beide inzittenden werden aangehouden. De jongeman werd aangeklaagd voor rijden onder invloed en het negeren van een stopteken. De 20-jarige dame werd aangeklaagd omdat ze als minderjarige in het bezit was van alcohol. De supercar werd gehuurd door de broer van de bestuurder voor een evenement, eerder op die dag.

Fotocredit: Edmonds Police Department via Facebook