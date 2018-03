Belgische Volvo-fabriek gaat ook andere auto’s produceren

Werk aan de winkel in Gent!

Zoals je wellicht weet heeft Volvo een aandeel in het Chinese Lynk & Co. Deze samenwerking gaan ze niet alleen in China merken, maar ook wij hier in Europa krijgen er wat van mee. Lynk & Co gaat tevens auto’s in Europa op de markt brengen. De voertuigen van het nieuwe merk zullen in BelgiĆ« worden geproduceerd.

De Volvo-fabriek in Gent zal de productie van Lynk & Co-modellen op zich nemen. Vanaf eind 2019 rollen de eerste auto’s van het Chinese merk daar van de band. Lynk & Co werd in 2015 gelanceerd door Geely, de huidige eigenaar van Volvo.

De Belgische fabriek hoeft de boel niet om te bouwen. Auto’s van Lynk & Co komen namelijk op Volvo’s Compact Modular Architecture (CMA) platform te staan. De komst van Lynk & Co staat daarmee garant voor meer productievolumes en dus meer werkgelegenheid.

Op dit moment rollen in Gent de XC40, V40, V40 Cross Country en de V60 van de band. Binnenkort komt daar ook de nieuwe V60 bij. De Belgische fabriek produceert al Volvo’s sinds 1965 en er werken ongeveer 5.000 mensen.

Met dank aan Arjen voor de tip!