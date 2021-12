Wereldtitel is ook goed voor de bankrekening van Max

Naast alle andere dingen die je kunt verzinnen waarom het goed is om wereldkampioen te worden in de Formule 1, is het ook erg goed gebleken voor de bankrekening van Max Verstappen.

Formule 1-coureurs hoeven zich over hun inkomsten geen zorgen te maken. Dat is een feit. De ‘slechtst’ betaalde coureur is Yuki Tsunoda, maar die verdient naar verluidt altijd nog 250.000 euro per jaar. Da’s meer dan 20.000 bruto in de maand. Maar voor dat schijntje komen de meeste rijders hun bed niet uit.

Want iemand uit de middenmoot als bijvoorbeeld Esteban Ocon krijgt jaarlijks al 10 keer zoveel bijgeschreven als Yuki. Inderdaad, Ocon krijgt jaarlijks 2,5 miljoen euro bijgeschreven. En dat is nog maar het vaste salaris, bonussen zijn in deze cijfers niet meegenomen.

Kun je nagaan wat de wereldkampioen op zijn bankrekening gestort krijgt

Wereldtitel is miljoenen waard

Met Max hoeven we op financieel gebied absoluut geen medelijden te hebben. Dat wisten we al, maar toch. Hij vangt namelijk jaarlijks minimaal 33 miljoen euro aan vast salaris. Daarbij komt de roddel dat hij per punt nog eens 50.000 euro mee naar huis mag nemen. Dit jaar komt dat uit op 19.775.000 euro. Dan zit je al bijna op 53 miljoen bruto.

Wat Max krijgt van zijn sponsoren is niet bekend, maar reken ook hier op ettelijke miljoenen per jaar. En daar komt dit jaar dan eindelijk ook nog eens die heerlijke wereldtitel-bonus bij. Het mooie tijdschrift Quote heeft van bronnen dichtbij Max vernomen dat de wereldtitel hem nog een 5 miljoen extra oplevert. Zeg dus maar dankjewel tegen Nicholas Latifi, Max!

Perez kostte Max 1 miljoen euro

De bonus had nog een stukje hoger kunnen zijn, maar dan had Sergio Perez iets beter zijn best moeten doen. Als Red Bull namelijk ook de constructeurstitel had binnengesleept, was de bankrekening van Max met nog eens 1 miljoen euro extra gespekt. Maar goed, mede dankzij Checo is Max nu wereldkampioen, dus ik denk niet dat hij erover gaat klagen.

Kortom, een enorme sloot geld die de komende jaren niet zal uitdrogen. Sterker, in zijn overwinningsspeech zei Max dat hij de komende 10-15 jaar nog voor Red Bull wil racen. En dat snappen wij wel, want naast een kampioenswaardige auto, levert dat Max onder de huidige voorwaarden ruim een half miljard tot ruim 750.000.000 euro op. Maar dat contract zal vast worden opgewaardeerd.

Ach, hoe vreselijk veel geld het ook is, Max is het ongetwijfeld waard voor het Red Bull concern. Het is geen liefdadigheidsinstelling, dus anders zouden ze hem dat nooit betalen.

Wij wensen Max oprecht heel veel geluk met alles, dus ook met zijn goed gevulde bankrekening!