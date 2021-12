Dit is de leukste PGO Speedster II van Marktplaats

Het is overigens niet alleen de leukste PGO Speedster II van Marktplaats, maar ook de goedkoopste, de groenste, de zwaarste, de duurste en de snelste. Je raadt het al, dit is de enige PGO Speedster II van Marktplaats.

Sommige auto’s blijven je om de een of andere reden bij. De PGO Speedster II is er zo een voor mij. Geen idee waarom, maar ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren dat ik er voor het eerst over las in een autotijdschrift. Je weet wel, da’s zo’n papieren geval met oud nieuws erin, van vroegâh.

Het moet ergens in 2005 zijn geweest toen ik door de pagina’s bladerde en het autootje zag staan. Ik voelde er meteen wat voor, want hij leek op een Porsche 356 Speedster, maar was toch redelijk eigentijds. En anders dan andere kitcars, kon deze PGO ook echt iets.

Want in plaats van gebruik te maken van de techniek van een kever, deelde deze Speedster zijn DNA met de Peugeot 206. En dan niet met zomaar een huis-tuin en keuken 206, nee, met de 2.0 liter GTI. Kijk, 136 pk in een body die geen klap weegt. Die wilde ik wel hebben.

Nog nooit een PGO Speedster in het echt gezien

Nu, inmiddels ruim 16 jaar later, denk ik nog altijd hoe het zou zijn om eens in zo’n PGO Speedster te rijden. Dat is me helaas nooit gelukt, want ik ken niemand die er eentje heeft staan. Sterker nog, ik heb er in al die jaren zelfs nog nooit eentje in het echt gezien. Ze zijn vrij zeldzaam.

Dus hoe leuk is het dat er nu eentje te koop staat. En niet in zijn geboorteland Frankrijk, maar gewoon in ons eigen Nederland. Een PGO Speedster II in het donkergroen met bruine lederen sportstoelen. Heel veel leuker ga je ze in mijn optiek niet krijgen. Mooier ook niet trouwens.

Deze Speedster krijg je niet voor een rol drop

Helaas voor ondergetekende weet de huidige eigenaar ook dat hij iets bijzonders in zijn bezit heeft. Daarom gaat deze PGO Speedster II uit 2005 dan ook niet voor een habbekrats van de hand. Sterker, je mag er best een flinke duit voor achterlaten. Alhoewel, alles is relatief, voor een beetje Wiesmann betaal je natuurlijk veel meer en die heeft ook geen dak… (ik probeer het voor mezelf goed te lullen, merk je het?)

Goed, to the point, deze geweldige groene PGO Speedster staat te koop voor 29.500 euro. Daarvoor krijg je zoals gezegd een auto uit 2005 met maar 11.000 kilometer op de teller. Nieuw dus. Of fabrieksnieuw, zoals ze tegenwoordig plachten te zeggen. Onder de kap ligt ook bij deze de 2 liter uit de Peugeot 206 GTI, dus 136 peekaatjes in een auto van net 1000 kilo. Nice!

Helemaal leuk, het is een origineel Nederlandse auto, dus met het kenteken uit die tijd. Volgens de RDW heeft hij in de afgelopen jaren 1 zakelijke en 1 particuliere eigenaar gehad, dus je koopt ook nog eens een betrouwbaar stukje techniek.

Kortom, mag jij van je vrouw (M/V/X) wél 29.500 euro uitgeven aan een geweldig leuk autootje, klik dan even op de advertentie en sla je slag. Mocht je de koop wagen, weet dan dat ik oprecht jaloers op je ben!!

Met dank aan Yorick voor de tip!