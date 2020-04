McLaren roept auto’s terug vanwege brandgevaar

McLaren neemt het zekere voor het onzekere met deze terugroepactie.

Sommige auto’s zijn wat lichter ontvlambaar dan andere. Dat geldt voor supercars in het algemeen, maar het lijkt in het bijzonder voor McLarens te gelden. Zo zijn er al diverse Senna’s in de hens gegaan. Zelfs een splinternieuwe Speedtail, waar toen alleen nog maar enkele prototypes van waren, vloog in de fik. Ook de Senna van YouTuber Salmondrin veranderde in een vuurzee. Zoiets is niet alleen schadelijk voor de auto in kwestie, maar ook voor het imago van McLaren.

Nu moet je natuurlijk niet te haastig zijn met conclusies. Een beperkt aantal incidenten dat breed wordt uitgemeten kan al snel een vertekend beeld geven. Toch is er wel degelijk wat aan de hand. McLaren kondigt namelijk een terugroepactie van 2.763 auto’s aan in de VS. Het om de 720S, de 570GT, de Senna en de kersverse GT.

De reden van de terugroepactie is risico op brandgevaar. Om precies te zijn zit de risicofactor in een lullig stukje schuimrubber dat dient om trillingen te verminderen. Dit spul kan namelijk vochtig worden en de bovenliggende brandstoftank aantasten. Dit zou kunnen resulteren in een brandstoflek, met alle gevolgen van dien. McLaren zegt echter wel dat de brandstof niet in de buurt van de motor of de uitlaat zou lekken. Desondanks nemen ze het zekere voor het onzekere.

De terugroepactie houdt dus simpelweg in dat McLaren het stukje schuimrubber verwijdert. Ook wordt gecheckt of de brandstoftank nog intact is. Verder zal het schuimrubber bij alle nog te produceren auto’s weggelaten worden. Ook bij alle auto’s die nog niet verkocht zijn zal het uit voorzorg verwijderd worden. Of McLaren ook nog met een Europese terugroepactie komt is nog niet bekend.