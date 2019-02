Crimineel met Aston Martin naar rechtbank in Dordrecht

Wat een slimmerik.

Als succesvolle crimineel moet je onder de radar blijven. Dit kun je doen door allerlei mensen onder je opdrachten te geven en zelf uit beeld te blijven, of door je low profile op te stellen. Met je private lease Polo door de stad rijden bijvoorbeeld, geen haan die daar naar kraait.

Deze crimineel pakte het heel anders aan. Hij werd, samen met zes anderen, verdacht betrokken te zijn bij drugshandel en moest meerdere keren naar de de rechtbank in Dordrecht komen. Hier werd de zaak behandeld. De crimineel kwam altijd opdagen in zijn Aston Martin en had er blijkbaar geen moeite mee dat zo’n dure auto de aandacht trok. Een domme zet, want natuurlijk kreeg het OM argwaan.

Er kwam een nader onderzoek en het Integraal Afpakteam “ConfisQ” (een samenwerkingsverband tussen politie, Belastingdienst, FIOD, deurwaarders van de gemeente Rotterdam en het Openbaar Ministerie) gingen op de koffie bij de man. Het geregistreerde inkomen van de man was niet logisch dat hij een Aston Martin kon rijden. Bovendien had hij meerdere auto’s op naam staan, waaronder een Ferrari California.

Na de koek en koffie nam ConfisQ de Aston Martin, Ferrari, een Mercedes en ook een Audi in beslag. De Officier van Justitie heeft een gevangenisstraf van 6 jaar geëist tegen de crimineel. Tijdens de aanwezigheid van ConfisQ probeerde nog een andere persoon de Ferrari weg te rijden om een inbeslagname te voorkomen. Tegen hem loopt een onderzoek op verdenking van witwassen.

Met dank aan iedereen voor de tip!