Citroën viert 100-jarig bestaan met gebaksdoos op wielen

Nee, dan liever echt gebak met slagroom.

Zoals je wellicht weet bestaat Citroën dit jaar 100 jaar. Het merk staat naar eigen zeggen niet zozeer stil bij het eerste model of de eerste modellen, maar bij het feit dat het merk honderd jaar de mogelijkheid geeft om op pad te gaan. In het kader van mobiliteit presenteren de Fransen dan ook deze Ami One Concept.

Het vierkante autootje is 2,50 meter lang, 1,50 meter breed, 1,50 meter hoog en het ding weegt slechts 425 kg. Het betreft een volledig elektrische auto met de focus op stadsmobiliteit. De Ami One Concept fungeert niet als auto in de traditionele zin. Zo moeten ook mensen zonder rijbewijs gebruik kunnen maken van het voertuig. De Ami One Concept moet door middel van carsharing, verhuur en aankoop (leasecontract) een emissievrije mobiliteitsoplossing zijn in stedelijk gebied. Door middel van een speciale app zou het concept gehuurd of gekocht kunnen worden voor een gebruik van vijf minuten tot vijf jaar.

Er kunnen twee mensen aan boord van de kleine elektrische auto. Met een draaicirkel van 8 meter is de Ami One een wendbaar apparaat. Citroën grijpt terug op de 2 CV met deze auto, want dat model maakte vroeger bewegingsvrijheid voor een grote groep bereikbaar. Mensen vanaf 16 jaar (of 14 jaar in Frankrijk) zouden zelfstandig op stap moeten kunnen met de Ami One.

De elektrische auto zal zijn debuut beleven op de Autosalon van Genève.