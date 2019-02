Deze Formula Drift Corolla kan van jou zijn

Kijk, dat is nog een lekker.

Sommige auto’s zijn zó smakelijk dat je niets anders wilt dan jezelf eraan vergrijpen. Deze Toyota Corolla iM is zonder meer zo een auto. Het gruwelijke apparaat werd in 2017 ingezet in het Formula Drift Pro-kamoioenschap en heeft daar, met enig succes, gretig zijn banden opgerookt. Straks kun jij hetzelfde doen, als je met voldoende poen aan komt zetten.

De Corolla is in het seizoen van 2017 meerdere malen in actie gekomen op het wereldtoneel. De volledig omgebouwde hatchback uit Japan won verschillende evenementen en sloot het seizoen zelfs als tweede af in het kampioenschap. De bestuurder van het monsterlijke gebakje, Fredric Aasbø, heeft de geblazen 2,7-liter viercilinder flink de sporen gegeven. Dat is niet vreemd als je beseft hoe speels de Corolla is en vooral hoe hij klinkt.

Het moge duidelijk zijn dat de Corolla tot in het kleinste detail is geprepareerd om de allerbeste powerslides te kunnen zetten. De achterwielaangedreven bolide heeft een handgeschakelde vierbak van G-Force, een aandrijfas van carbon, een enorme turbo van BorgWarner en uiteraard een indrukwekkend, totaal andere koets dan het origineel. De binnenzijde is praktisch volledig gestript. Hier vinden we dan ook enkel een rolkooi en racestoelen van Takata. Bieden kan nog vijf dagen op Bring A Trailer. Momenteel is het hoogste bod 46.100 dollar.