Wetenschap: verlagen max. snelheid nauwelijks effect

Langzamer rijden op de snelwegen om het milieu minder te belasten. Top of flop?

De Nederlandse overheid denkt over diverse dingen na om ons land groener op de kaart te zetten. Onder meer heeft de commissie-Remkes zich beziggehouden met het vraagstuk stikstof. De stikstofbelasting moet minder en wat deze commissie betreft moet de maximumsnelheid op Nederlandse snelwegen daarom omlaag. Dit zou een relatief simpele oplossing zijn en direct effect hebben.

Een conclusie die nogal wat discussie oproept. Zeker de doorgewinterde petrolhead wordt vrolijker van 130 km/u dan 100 km/u (of zelfs nog langzamer). Daarnaast is het nog onduidelijk hoeveel effect zo’n snelheidsverlaging nu precies heeft. Dat stelt Henk Stipdonk, directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid tegenover Trouw. In de krant laat Stipdonk weten dat er in de wetenschap nog heel weinig bekend is over het effect van een verlaging van de snelheidslimiet met betrekking tot de uitstoot van stikstofoxiden.

De commissie-Remkes gaat ervan uit dat de stikstoflast zal afnemen, maar in de praktijk is dat nog niet geheel duidelijk. Voor vrachtwagens zal er niets veranderen. Die rijden immers al minder dan 100 km/u. de files worden er niet anders van en mensen die altijd al honderd kilometer per uur reden zullen zich ook niet anders gaan gedragen. De de totale stikstofdepositie van het verkeer is in Nederland 6 procent. Dat betekent dat de overlast hooguit een tienden van een procent zal schelen. Een marginaal verschil.

Een goede wetenschappelijke onderbouwing is er dus niet. De enige mogelijkheid om erachter te komen hoeveel het gaat schelen is het daadwerkelijk testen. Of het zover gaat komen is nog maar de vraag. Nederland is inmiddels kampioen in snelheidswijzigingen doorvoeren. Gouden business voor de bedrijven die verkeersborden maken, dat dan weer wel..

Foto: Lambo op de Nederlandse snelweg. Via @hhitalia op Autojunk. Met dank aan Juriaan voor de tip!