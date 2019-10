De Peugeot e-208 is nu al een succesje

De Franse autofabrikant is tevreden over de huidige gang van zaken.

De nieuwe Peugeot 208 is in twee smaakjes gepresenteerd. Als reguliere 208, met verbrandingsmotoren, en als e-208. Laatstgenoemde gaat vooral interessant zijn voor de Nederlandse zakelijke rijder. Voor de gemiddelde consument is de hatchback wellicht nog een tikkeltje te duur, maar de zakelijke rijder kan straks met acht procent bijtelling betaalbaar elektrisch rijden. Overigens is de e-208 zeker niet alleen. De Peu krijgt onder meer concurrentie van Opel met de Corsa-e en de dit jaar vernieuwde Renault Zoe is tevens een geschikte kandidaat.

Peugeot is vooralsnog zeer tevreden als het gaat om de interesse naar de e-208. Tegenover Automotive News Europe stelt Peugeot CEO Jean-Philippe Imparato dat er meer animo is voor de e-208 dan in eerste instantie werd verwacht. De Franse autobouwer dacht dat ongeveer 10 procent van de 208-productie de e-208 zou betreffen. Zoals het er nu naar uitziet moet die verwachting bijgesteld worden naar 20 procent. Peugeot denkt 300.000 stuks per jaar te gaan bouwen van de elektrische 208.

Imparato stelt dat Peugeot 40.000 serieuze orders heeft staan voor de 208, waarvan de helft voor de e-208 zijn. In het interview zegt de CEO verder dat de cost of ownership (COO) van de e-208 vergelijkbaar zal zijn met de 130 pk sterke 1.2 EAT8 benzinevariant van de 208. Hoe het zit met de Nederlandse orders op dit moment is niet duidelijk, die vraag hebben we wel aan Peugeot Nederland gesteld.