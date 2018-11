Er is nog nooit zoveel gereden op de Nederlandse wegen

Kilometers maken, we zijn er goed in.

Dat het aantal auto’s, het verkeer en dus de files toenemen is algemeen bekend. Nu komen de onderzoeksfetisjisten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met cijfers die dat bekrachtigen. Het CBS laat namelijk weten dat we met z’n allen 147,6 miljard kilometer hebben gereden in 2017. Het gaat hier om kilometers van personenauto’s, bestelauto’s, vrachtwagens en bussen.

Het meerendeel van de kilometers worden gereden door personenauto’s. In vergelijking met vroeger is het verkeer drastisch toegenomen. Volgens het CBS tonen de cijfers over 2017 een stijging van 11,7 procent in vergelijking met 15 jaar geleden. Zoals gezegd liggen de cijfers aardig in verhouding met het aantal geregistreerde personenauto’s. In 2017 was er sprake van 9,1 miljoen personenauto’s. Dat is 20,1 procent meer in vergelijking met 15 jaar geleden.

Hoewel er steeds meer auto’s geregistreerd worden, is er ook sprake van minder gereden kilometers met die auto’s. Gezinnen die bijvoorbeeld een tweede auto aanschaffen, waar jaarlijks slechts enkele duizenden kilometers mee wordt gereden. Het gemiddeld jaarkilometrage per auto nam af van 13.700 in 2002 naar 13.000 in 2017.

Het CBS laat verder weten dat er steeds meer met oude bestelbusjes wordt doorgereden. In 2002 werden 15 procent van de bestelwagenkilometers afgelegd met een busje van negen jaar of ouder. In 2017 was dat bijna 34 procent. Een logisch gevolg van de ontwikkelingen binnen de autoindustrie. Voertuigen uit 2008 zijn technisch een stuk betrouwbaarder in vergelijking met auto’s uit 1992 in die tijd.

De uitdaging voor Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is om met maatregelen te komen om het toenemende verkeer in goede banen te leiden. Al denkt de overheid zich al in. De komende vijf jaar is niet veel soeps.

Foto: Jaguar I-PACE op de A10 via @hhitalia op Autojunk