Nederlandse prijs Alpine A110S bekendgemaakt

De leukere Alpine. Dit gaat 'ie kosten.

Na de komst van de A110 heeft Alpine een leukere variant bedacht. Maak kennis met de A110S. Deze auto heeft meer vermogen, een lager gewicht en een sportiever onderstel in vergelijking met de reguliere versie. Het feestmodel die je wil hebben dus.

De Alpine A110S is goed voor 292 pk, een toename van 40 pk in vergelijking met de A110 Pure en A110 Légende. Dat vermogen gaat los op een gewicht van 1.114 kg. Dit betekent dat de A110S in 4,4 seconden naar 100 km/u accelereert. De topsnelheid bedraagt 260 km/u. Verder is de wielophanging met 4 mm verlaagd, zijn nieuw geïnstalleerde schroefveren 50 procent stijver en de holle stabilisatorstangen volgens Alpine zelfs 100 procent stijver. Daarnaast zijn de schokdempers en aanslagrubbers van de vering aangepast. Daarmee is de A110S toch wel een serieuze update ten opzichte van de reguliere variant.

Alpine levert de nieuwe A110S standaard op Michelin Pilot Sport 4-banden. Aan de buitenkant herken je een A110S aan de vlag op de C-stijlen in carbon en oranje, de zwarte Alpine-letters op de achterzijde, oranje remklauwen en de donkere ‘GT Race’-wielen. Optioneel kun je de A110S krijgen in de nieuwe matte kleur Gris Tonnerre. In het interieur zijn lichte Sabelt-kuipstoelen (13,1 kg per stuk) gemonteerd en komt de auto met oranje stiksels. Een optie is het koolstofvezel dak dat nog eens 1,9 kg van totaalgewicht snoept. Fuchs-wielen en de Sabelt-stoelen met een carbon afwerking zijn tevens twee zaken die op de optielijst staan.

Klinkt goed, maar we hebben het nog niet gehad over de prijs. De Alpine A110S kost namelijk 77.900 euro. Ter vergelijking: de A110 Pure kost 66.300 euro en de A110 Légende is er vanaf 70.200 euro. De levering start eind 2019.