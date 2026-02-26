En toen was de ouderwetse lithiumbatterij ineens beter dan solid state

Opnieuw een doorbraak op het gebied van accutechnologie, maar nu met de ouderwetste lithium-ion-batterij.
Vooralsnog houden we blindelings vast aan de belofte die de solid state-batterij moet gaan waarmaken. Hogere laadsnelheden, minder slijtage, lager gewicht en bovenal minder brandgevaar. En hoewel de technologie zeker op enkele van die factoren koning lijkt te worden, komt de oude vertrouwde en vooral natte lithium-ion ineens op de linkerbaan met z’n middelvinger omhoog langs zij.
Dunner en sneller
Hoewel de ontwikkeling van de solid state-batterij in China aan alle kanten aangewakkerd en versneld wordt, vonden onderzoekers in datzelfde land een relatief makkelijke manier om lithium-ion-batterijen naar ongekende hoogtes te helpen. Door simpelweg het elektrolyt (de geleidende vloeistof) in de accu te veranderen een ander (hydrofluorocarbon, een vloeistof met een lagere viscositeit die ook beter geleidt), presteert de ouwe vertrouwde technologie ineens veel beter dan het solide wonderkind.
De onderzoekers kregen het voor elkaar om de energiedichtheid van de Li-ion naar 700 Wh per kilogram te rekken, waar solid state met moeite de 400 Wh per kg aantikt. Zelfs op een temperatuur van -50 graden Celsius houdt hij meer energie vast dan de gemiddelde solid state. Volgens het onderzoek kun je bij zulke temperaturen nog steeds rekenen op minimaal 400 Wh per kilogram.
De strijd met solid state is nog niet gestreden
Helaas laat het onderzoek nog wel wat te wensen over. Naast de hogere energiedichtheid missen we bijvoorbeeld informatie over laadsnelheden en degradatie. Iets wat enorm belangrijk is voor implementatie in elektrische auto’s en waarop de solid state vooralsnog beter lijkt te presteren. Ook is het nog onduidelijk of een geleidende vloeistof met een lagere viscositeit een negatieve uitwerking heeft op de brandgevaarlijkheid van de accu’s in kwestie.
Hoewel de cijfers zeker indrukwekkend zijn, betekent het niet automatisch dat de productie om de hoek staat. Er is geen enkele garantie dat accu’s uit dit soort onderzoeken ook daadwerkelijk de weg naar de echte wereld buiten het lab vinden. Al heeft de accu in kwestie hierbij wel een groot voordeel. Aangezien de innovatie voor een groot deel bestaat uit tech die veel langer in productie is, zijn er in theorie slechts kleine aanpassingen nodig om het in productie te nemen. Dat is met de ontwikkeling van solid state compleet het tegenovergestelde.
Gezien de ontbrekende informatie, is het aannemelijk dat er nog veel meer onderzoeken en tests nodig zijn voordat de levensvatbaarheid van de accu echt bepaald kan worden.
Reacties
racerx zegt
De energiedichtheid is m.i. minder belangrijk dan het vermogen om snel en zonder schade aan de accu weer volle capaciteit te bereiken. Uiteindelijk is 500km genoeg, als je dat binnen 5min weer terug geladen hebt: uitstekend.
verdebosco zegt
Energiedichtheid is wel belangrijk. Met deze energiedichtheid komt de 11-1200 kg in zicht voor een EV i.c.m. een 100-125 kg accupakket van 70kWh. Met alle voordelen richting de rest van het ontwerp (lichter, goedkoper) en meer eventuele focus op betaalbare luxe. Dus een ID Golf van 30 mille met 600 km range van 1150 kilogram. Hoe mooi is dat.
mashell zegt
Waarom die focus op het gewicht? 1150 kilo is ook al belachelijk om een persoon van 80kg van A naar B te brengen. Het lage zwaartepunt van een EV ten opzichte van een motor voorin en het ontbreken van last wissels veroorzaakt door een versnellingsbak zorgt er voor dat een EV een veel veiliger weggedrag heeft dan een auto met verbrandingsmotor. Dat gewicht is met brede banden en ESP (dat bij een EV veel sneller effect heeft op de aandrijflijn) wel op te vangen. Doordat er geen motorblok voor de voeten van de inzittenden ligt kan de crash constructie van een EV zowel eenvoudiger en lichter zijn en toch effectiever (zie de Tesla Model 3). Eigenlijk vormt 2000 kilo geen probleem meer.
Pekkie zegt
Gewicht is wel degelijk belangrijk IVM verbruik. Ook bandslijtage Ed.