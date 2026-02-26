En toen was de ouderwetse lithiumbatterij ineens beter dan solid state

Opnieuw een doorbraak op het gebied van accutechnologie, maar nu met de ouderwetste lithium-ion-batterij.

Vooralsnog houden we blindelings vast aan de belofte die de solid state-batterij moet gaan waarmaken. Hogere laadsnelheden, minder slijtage, lager gewicht en bovenal minder brandgevaar. En hoewel de technologie zeker op enkele van die factoren koning lijkt te worden, komt de oude vertrouwde en vooral natte lithium-ion ineens op de linkerbaan met z’n middelvinger omhoog langs zij.

Dunner en sneller

Hoewel de ontwikkeling van de solid state-batterij in China aan alle kanten aangewakkerd en versneld wordt, vonden onderzoekers in datzelfde land een relatief makkelijke manier om lithium-ion-batterijen naar ongekende hoogtes te helpen. Door simpelweg het elektrolyt (de geleidende vloeistof) in de accu te veranderen een ander (hydrofluorocarbon, een vloeistof met een lagere viscositeit die ook beter geleidt), presteert de ouwe vertrouwde technologie ineens veel beter dan het solide wonderkind.

De onderzoekers kregen het voor elkaar om de energiedichtheid van de Li-ion naar 700 Wh per kilogram te rekken, waar solid state met moeite de 400 Wh per kg aantikt. Zelfs op een temperatuur van -50 graden Celsius houdt hij meer energie vast dan de gemiddelde solid state. Volgens het onderzoek kun je bij zulke temperaturen nog steeds rekenen op minimaal 400 Wh per kilogram.

De strijd met solid state is nog niet gestreden

Helaas laat het onderzoek nog wel wat te wensen over. Naast de hogere energiedichtheid missen we bijvoorbeeld informatie over laadsnelheden en degradatie. Iets wat enorm belangrijk is voor implementatie in elektrische auto’s en waarop de solid state vooralsnog beter lijkt te presteren. Ook is het nog onduidelijk of een geleidende vloeistof met een lagere viscositeit een negatieve uitwerking heeft op de brandgevaarlijkheid van de accu’s in kwestie.

Hoewel de cijfers zeker indrukwekkend zijn, betekent het niet automatisch dat de productie om de hoek staat. Er is geen enkele garantie dat accu’s uit dit soort onderzoeken ook daadwerkelijk de weg naar de echte wereld buiten het lab vinden. Al heeft de accu in kwestie hierbij wel een groot voordeel. Aangezien de innovatie voor een groot deel bestaat uit tech die veel langer in productie is, zijn er in theorie slechts kleine aanpassingen nodig om het in productie te nemen. Dat is met de ontwikkeling van solid state compleet het tegenovergestelde.

Gezien de ontbrekende informatie, is het aannemelijk dat er nog veel meer onderzoeken en tests nodig zijn voordat de levensvatbaarheid van de accu echt bepaald kan worden.