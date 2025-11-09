Deze impopulaire supercar is een unieke verschijning in het wild

Maar hij is toch wel gaaf.

Het is al 5 jaar geleden dat de McLaren Elva werd geïntroduceerd, maar er wordt nú pas voor het eerst een exemplaar in het wild geüpload op Autoblog Spots. Dat zegt dus heel veel over de zeldzaamheid van deze auto. In Nederland zul je deze auto sowieso niet tegenkomen, want er staat geen enkel exemplaar op gele platen. @spotcrewda kwam deze Elva dan ook niet tegen op Nederlandse bodem, maar in Düsseldorf.

Weinig animo

Het oorspronkelijke plan van McLaren was om 399 exemplaren te bouwen, wat sowieso al heel weinig is. Er bleek echter weinig animo te zijn voor deze auto, waardoor de productie werd teruggeschroefd naar 249 stuks. En zelfs dat bleek te hoog gegrepen, want uiteindelijk zijn er maar 149 gebouwd.

We kunnen nu een heel negatief verhaal schrijven over de Elva, maar uiteindelijk is het toch wel een gaaf apparaat. Het design is heel clean en de klassieke racelivery staat de Elva uitstekend. En de tegenvallende verkoopcijfers maken deze auto alleen maar specialer.

Onder de motorkap ligt de welbekende biturbo V8 die in praktisch alle McLarens te vinden is. Het exemplaar in de Elva is wel de krachtigste variant van deze motor in een straatauto, met 815 pk en 800 Nm koppel. En dat in een auto die maar 1.269 kg weegt.

Zonder voorruit

Om de auto voor een iets breder publiek aansprekend te maken is de Elva ook nog met voorruit geleverd, maar die heeft dit exemplaar niet. Dat is wel zo historisch verantwoord, want de Can-Am racewagens waar de Elva op geïnspireerd is hadden ook geen noemenswaardige voorruit.

Dat de Elva niet zo populair is, blijkt helaas ook op de occasionmarkt, of beter gezegd de veilingresultaten. Vorig jaar werd een zo goed als nieuwe Elva geveild voor €950.000, terwijl de nieuwprijs boven de €1,5 miljoen lag.

Spot van de Week

Dat alles maakt deze spot alleen maar specialer en daarom is het deze week de Autoblog Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je deze maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100!

