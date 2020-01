Wie verslaat Casper en Wouter tijdens de Dusseldorp Simrace?

Casper en Wouter hebben tijdens de Dusseldorp Simrace een tijd neergezet in een simulator met een BMW M4. Een aantal geselecteerde kandidaten kregen vervolgens de taak om de tijden van Casper en Wouter te verslaan.

In de nieuwste vestiging van BMW Dusseldorp in Oostzaan gingen Wouter en Casper de strijd aan met een aantal kandidaten. Wie wist sneller dan ons olijke duo te rijden en hoe groot was het verschil in rondetijden eigenlijk?