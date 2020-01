Miljardair Lawrence Stroll koopt deel Aston Martin

De Britse autofabrikant heeft het financieel moeilijk. Lawrence Stroll helpt een handje. Of zeg maar gerust, een hand. Of een arm.

Kopen wat je hartje begeert. Als miljonair is het nog oppassen met grotere uitgaven, maar als miljardair kun je makkelijker geld investeren zonder dat het een rib uit je lijf kost. Wat dat betreft is deze mega-investering van de Canadese miljardair Lawrence Stroll zéér interessant te noemen. Hij heeft persoonlijk voor maximaal 20 procent aandeel genomen in Aston Martin.

De Britse autobouwer heeft een moeilijk jaar achter de rug. Met de ingezette Brexit verwacht het merk dat het ook in 2020 moeilijk gaat worden. Nou, dan help ik toch een handje! Moet Stroll gedacht hebben. Zijn persoonlijke aandeel heeft hem 216,6 miljoen euro gekost.

Maar wacht, er is meer! Naast het feit dat Stroll zichzelf heeft ingekocht, investeert hij ook nog eens omgerekend bijna 380 miljoen euro in Aston Martin. Dit brengt het totaalplaatje op 500 miljoen Britse pond aan investeringen voor het luxe automerk.

Racing Point F1, het F1-team van Stroll, zal per 2021 een team van Aston Martin worden. Dat is voor de komende 10 jaar vastgelegd. Dit heeft weer gevolgen voor Red Bull Racing. Aston Martin is dit jaar nog titelsponsor van het team van Max Verstappen, maar dat is volgend jaar afgelopen. Stroll vervangt met deze deal Penny Hughes als voorzitter van het raad van bestuur.