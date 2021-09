Hyundai Casper is een briljant kleintje met 100 pk

Maak de blits in de stad met de Hyundai Casper. En maak gehakt van drempels.

Als je jezelf kapot wil laten schrikken, sla even een willekeurige autoprijslijst open. Ja, natuurlijk, er is inflatie en auto’s zijn beter dan ooit. Maar kom op, een beetje A-segment kost tegenwoordig al 15 mille. 15! En dan mag je blij zijn dat er überhaupt A-segmenters zijn. De meeste merken zullen dat segment verlaten. Sterker nog, je mag blij zijn als er nog B-segmenters overblijven, want ook daar zien niet alle fabrikanten brood in.

De Hyundai i10 is een van de weinige verse modellen (2019) in dit segment. Daar moeten we de Zuid-Koreanen dus dankbaar voor zijn, want sommige auto’s in dit segment zijn al meer dan 10 jaar oud… Maar mocht je de i10 iets te saai of doelmatig vinden, is er goed nieuws. Dit is de Hyundai Casper en het apparaatje is briljant!

(Hele) compacte crossover

De Hyundai Casper is niet vernoemd naar onze oud-collega, alhoewel hij zijn voorliefde voor compacte crossovers niet onder stoelen of banken stak. De auto begon zijn carrière als AX-1 Concept. De auto is echter vernoemd naar Bobby ‘Casper’ Boyden. Dat was een beroemde skateboarder in de jaren ’70. Ook de periode dat ‘onze’ Casper verwekt werd, maar dat terzijde.

Officieel moet de Hyundai Casper een crossovertje zijn, maar gezien de afmetingen is het eigenlijk meer een guitige hatchback. Mijn kleine neefje met een baret op heet ook niet ineens ‘soldaat’. Over klein gesproken, de Casper staat op het K1-platform en is klein: 3,60 meter lang, 1,60 meter breed en 1,57 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,40 meter. Dat is ietsje compacter dan ‘onze’ i10.

Motoren Hyundai Casper

Qua motoren kun je de Hyundai Casper uitrusten met twee driecilinders. Een 1.0 MPI (75 pk) en een 1.0 T-GDI (100 pk). Je kan kiezen uit een handgeschakelde vijfbak of een vijftraps automaat. Voor sommige exportmarkten (zoals India) zal er ook een eenvoudige 1.2 viercilinder met 82 pk leverbaar zijn.

Of de Hyundai Casper ook naar Nederland komt is, is niet bekend. In veel gevallen zijn auto’s bedoeld voor Aziatische markten lastig te homologeren voor Europa in verband met emissie- en veiligheidseisen. De productie start over 14 dagen.

Op latere termijn volgt er een volledig elektrische variant, die een goed alternatief zou kunnen zijn voor de (iets grotere) Dacia Spring.