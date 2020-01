Aanschouw de foutste Mercedes van vandaag

Dat is een beetje dubbelop.

De Mercedes-benz G-Klasse is een icoon op vier wielen. Daar zijn we het allemaal over eens. Al sinds 1979 is het model in productie. Normaal gesproken neemt de interesse voor een model af, naarmate de jaren vorderen. Bij de G-Klasse is dat precies andersom. De duurdere modellen lijken telkens populairder te worden.

Tuners

Hoe gaaf zo’n G-Klasse is, het is natuurlijk een vrij protserige en pretentieuze auto. Nu is een G-Klasse ook zeer prijzig en kun je er alles mee, dus dat protserige en pretentieuze mag ook best wel. Het gevaar ligt alleen op de loer wanneer tuners ermee aan de haal gaan.

Resultaat

Het is altijd even afwachten wat het resultaat wordt van de tuner. In sommige gevallen kan tuning namelijk wel degelijk wat toevoegen. Maar het kan ook heel snel fout gaan. Carlex schroomt zich geen moment en gaat vrolijk over de foute lijn heen en introduceert de G63 Steampunk Edition.

Exterieur

We beginnen even met het exterieur. De Carlex G63 is zoals 90% van alle andere G-Klasses zwart. Wel een verschil zijn de verschillende bronzen details. Toegegeven, dit had veel fouter gekund. De doodskop op de reservewielcover en de tekening op het dak zijn, eh: bijzonder. Waarom iemand Mercedes-logo’s van zijn über-Mercedes wil halen, is ons niet duidelijk. Met name het front ziet er vreemd uit met dat Carlex logo.

Interieur

Uiteraard moeten we zo snel mogelijk over naar het interieur. Carlex is natuurlijk een specialist op dit gebied. In sommige gevallen weet Carlex het niveau naar boven te tillen. Bij een Mercedes-AMG G-Klasse is dat wat lastiger, want die is standaard al voorzien van een zeer fraai interieur, eventueel met (optioneel) Designo leder. Bij Carlex hebben ze gekozen voor heel veel bruin leer. Weer eens wat anders dan het zwart dat je meestal ziet. Ook hier is er gekozen voor bronzen afwerking, waarmee ze in elk geval constant zijn bij Carlex.

Helaas zijn ze ook constant met die gotische tekeningen. Er is enorm veel moeite ingestoken, maar de armsteunen, afwerking in de deuren en met name de hemelbekleding tarten Den Goeden Smaeck. Om te bewijzen dat jij een heel bijzondere G63 AMG hebt, krijg je een badge waarop staat: Carlex Mercedes G63 AMG ‘Steampunk Edition’. Daaronder staat ‘1 of 10’. Jazeker, je leest het goed. Er komt niet één, maar er komen tien van dit soort rijdende gevaartes. De motor van de G63 is onaangeroerd gebleven. Prijzen zijn nog niet bekend, maar gezien het feit dat er paar auto voor 5.000 uur aan arbeid zit, vermoeden we het ergste.